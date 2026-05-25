KLART: Dackarna överens med ny förare – kör inte i morgon

En svår skada på Tai Woffinden var väl något av det sista som Dackarna önskade sig inför tisdagens hemmamöte mot formstarka Eskilstuna Smederna. – Utifrån förutsättningarna blir det en härlig utmaning för oss att ta oss an, säger lagledare Morgan Andersson.

Det mesta av speedwaysnacket sedan söndagseftermiddagen har handlat om Tai Woffindens krasch i Polen, som resulterade i flera brutna revben och en fraktur på ena skuldran.

Dackarnas lagledare Morgan Andersson arbete med att försöka hitta en ersättare inleddes direkt, och på måndagseftermiddagen berättar han att arbetet har gett frukt.

– Vi är muntligt överens, men vi ska få i väg ett kontrakt och få det signerat innan vi kan gå ut med något namn. Vi hade ett bra snack både i går kväll och i dag, så det känns bra. På sikt kommer vi även göra andra förändringar i truppen, så i det här läget spar vi på våra transferkort och tar in en ersättare för skadad förare på minimum 28 dagar, berättar Morgan Andersson.

Skadade Tai Woffindens ingångssnitt ligger på 1,476, vilket också är maximalt vad ersättaren får ha.

Inga ändringar i morgon

Några ändringar i den sjua som tar emot Eskilstuna Smederna hemma i Målilla på tisdagskvällen blir det dock inte.

– Nej, tills dess hinner vi inte få allt klart och det har inte varit tanken heller, berättar Morgan Andersson, som inte bara jagade ersättare i går kväll utan också hade fullt upp med att få ihop ett slagkraftigt lag till morgondagens match.

– Det är klart att det här med Tai slår hårt mot oss som lag. All kredd dock till en sådan förare som Nazar Parnitskyi, som på grund av sina studier inte skulle ha kört i morgon men ändå ställer upp utan snack.

Saken är den att den 19-årige ukrainaren pluggar på universitetet, där man måste ha minst 51 procents närvaro.

– Där ligger han inte i dag, utan har kommit efter. På vägen till matchen mot Västervik fick han ett ganska tufft brev från skolan som tog hårt. Han tycker själv att han prestationer hittills är långt ifrån vad han hoppades på, men hans inställning att vilja hjälpa laget är fin, säger Morgan Andersson.

"Seriens formstarkaste lag"

In i laget kommer också unge dansken William Drejer, en inte helt obekant förare för Målilla-publiken. På Skrotfrag Arena blev han tvåa i SGP2-tävlingen förra sommaren samt vann Nordiska Mästerskapen 2024.

– I Danmark kör William för Slangerup Speedway och i Polen för Polonia Pila, men där har han fått begränsat med körtid. Nu ska han ta nästa steg och det kommer bli tufft, men det ska bli spännande att se vad han kan bjuda på. I sina bästa stunder är William riktigt bra, men han har haft svårt att hitta kontinuiteten, säger Morgan Andersson.

Hur går dina tankar om tisdagens motståndare Smederna?

– Det är förmodligen seriens formstarkaste lag. De har kört med samma lag varje match och vunnit reservkamperna – där är de jättestarka. Smederna har faktiskt gått bättre än vad jag räknade med och har några förare som är i kanonslag. Men utifrån förutsättningarna blir det en härlig utmaning för oss att ta oss an.

– Trots skador och sviktande form på flera förare måste vi helt enkelt upp på en hög nivå och ha lite medstuds om vi ska kunna överraska, men förhoppningsvis kan vi spinna vidare på det som vi stundtals visade för två veckor sedan. Vi har också starka reserver och har vunnit de kamperna, så det kan bli avgörande. Något som vi har jobbat mycket med är banan, så jag hoppas att vi kan bjuda vår publik på bättre underhållning. Det är jätteviktigt.