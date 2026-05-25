Västervik favorit mot sargat motstånd: "Inte så mycket fokus på deras lag"

Västervik Speedway är efter förra veckans knappa derbyseger mot Dackarna redo för bortamatch i Hallstavik. Ett sargat Rospiggarna står för motståndet på tisdagskvällen.

Dackarna på hemmaplan förra tisdagen. Rospiggarna på bortaplan den här veckan. Det är två klubbar som Västerviks nya lagledare Mikael Teurnberg tidigare har varit verksam i under långa perioder.

– Vi tar dem på en gång. Det ska bli kul att komma upp till Hallstavik och möta dem. Samtidigt är det en match som alla andra. Det är två poäng man kör om och det är en match vi givetvis vill vinna, säger Mikael Teurnberg.

Rospiggarna har inlett säsongen med två förluster på bortaplan och hemmapremiären blir mot Västervik på tisdagskvällen. Rospiggarna har drabbats av flera tunga avbräck. Philip Hellström-Bängs är sjuk, Piotr Pawlicki och Emil Millberg skadade och Mikkel Michelsen har sedan tidigare blivit lovad ledigt med anledning av den danska finalen som körs på onsdag.

”Det är klart att det inte är kul med all frånvaro, men vi ska lägga fokus på det vi kan påverka”, säger lagledare Stefan Bäckström i en kommentar till klubbens Facebooksida.

Förändringar i startsjuan

Västervik kliver av förklarliga skäl in med ett stort favoritskap till morgondagens match i Hallstavik.

Hur ser du på era chanser att vinna mot Rospiggarna som störs av frånvaro?

– Jag har inte så mycket fokus på deras lag utan vi försöker väl fokusera på vårt. Vi har ett bra lag och det blir en liten annan uppställning mot förra veckan av lite olika orsaker. Jag tror på det här laget och det är många förare som är formstarka. Man får samtidigt inte underskatta något, men vi är ett bra lag.

Jason Doyle och Tom Brennan kommer in i Västerviks lag då danskarna Mads Hansen och Rasmus Jensen saknas till följd av danska finalen. Danske stortalangen Villads Nagel har gett klartecken för att köra matchen i Hallstavik.

– Ja, han är ung. Han kör matchen och flyger till Danmark på onsdag morgon.

"Sagt att vi ska vara med i toppen"

Västervik står på fyra poäng av sex möjliga efter tre matcher.

– Vi har vunnit två matcher och förlorade med fyra poäng i Kumla. Det var jämnt och vi följdes åt hela vägen. Vi har sagt att vi ska vara med i toppen och vara bland de tre-fyra bästa lagen och sedan avgörs allt i slutspelet.

Mycket talar för att Västervik kliver upp på sex poäng efter tisdagens match.

– Jag tycker att våra chanser ser goda ut. Vi har bra form och ett bra gäng. Fem av våra förare har kört här uppe tidigare så det är klart att de har en fördel av det även om banan har ändrats en del.