Hebe vann för fjärde matchen i rad – nyförvärv i Storebro plussas

Fyra matcher, fyra segrar. IF Hebe har fått en superb start på resan för att försöka ta sig tillbaka till division 5.

Silverdalslaget Hebe trillade ur division 5 förra säsongen och har inlett division 6-säsongen med fyra raka segern. I kväll blev det seger med 3–1 borta mot Storebro IF. Noah Sandelius gjorde 1–0 efter halvtimmens spel och Robin Söderholm 2–0 sju minuter senare. Precis i början av andra halvlek fyllde Rasmus Sandsborg på med 3–0 och Storebros Gabriel Fransson Åberg tröstmålade fram till 3–1 i slutminuterna.

– Det är en ganska stabil seger där vi egentligen äger hela matchen. Vi hade kunnat vinna med betydligt fler mål i dag, men vi är lite för ineffektiva framför mål. I spelet är det vi som har hela matchen, säger Johan ”Happe” Nilsson.

Vad säger du om er säsongsstart?

– Det är jätteroligt och jättebra av oss att ha fyra raka vinster när vi kanske har kommit upp i 70–75 procent av det vi kan i matcherna. Sedan har vi inte mött Ariel och Gunnebo än så vi vet inte riktigt hur de är. Självklart är det bra att ha fyra raka segrar och det siktade vi på, säger Johan ”Happe” Nilsson.

Holm duktig i seniordebuten

Storebro har en poäng efter fyra spelade matcher och Jimmi Wickström är nöjd med att hans lag försöker spela fotboll.

– Alltid tråkigt att förlora, men jag tycker att vi försöker spela fotboll och tycker att det är jätteroligt att vi gör det jättebra i många stunder i vårt uppspel. Det är bitar i sista tredjedelen som vi saknar. Fotboll spelar man för att vinna, men jag vill inte att vi ska spela långt. Jag vill att vi ska försöka spela fotboll och det gör vi. Vi försöker spela fotboll och vågar spela fotboll, säger Jimmi Wickström.

Han väljer också att hylla 16-årige nyförvärvet Arwid Holm som gjorde en bra seniordebut i Storebros färger.

– Det är en spelare som slutade spela i Vimmerby IF under våren och som började med oss förra veckan och blev spelklar till den här matchen. Han är 16 år och gör sin första seniormatch. Han spelar ytterforward, vågar ta för sig, gör mycket bra saker och spelar fram till ”Gabbes” mål, säger Wickström.

Tobias Stridh och Rasmus Sandsborg var bäst i ett jämnstarkt Hebe. Storebro hade sina toppar i just nämnda Arwid Holm och Ludvig Lindersson.