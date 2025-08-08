Inleder hösten mot bottenlag – viktiga spelare ska studera

Våren blev inte vad många trodde för Vimmerby IF. Nu inleds hösten med match mot nästjumbon Bankeryds SK. – Vi ser varje omgång som en cupmatch, säger tränaren Tommy Svensson Pöder.

Sex, sju pass under uppehållet. Vimmerby IF har varit igång ett par veckor inför höstsäsongen. Den inleds under lördagen med bortamatch mot Bankeryds SK på bortaplan.

– Vi har varit igång bra och kört ganska tufft med tjejerna. De har visat bra attityd, men vi har inte haft hela truppen hela tiden. Det är unga tjejer som sommarjobbar och vill tjäna pengar, så det är inga konstigheter. Det är inte optimalt, men det har varit bra uppslutning ändå och bra fart, säger Tommy Svensson Pöder.

Två viktiga spelare ska börja studera i höst. Saga Stejdahl flyttar till Göteborg och även Tove Carlberg ska plugga.

– Det är nu studier och sådant kommer. Även att det är unga tjejer så är det två rutinerade spelare. Det är inget man kan tycka är konstigt. Sedan hoppas vi att Saga kan vara med en del, men Göteborg är Göteborg och det handlar inte om att skrämma henne. Vi får gilla läget bara. Det är två bra fotbollsspelare, så det är inget att hymla om att det blir ett tapp.

Alicia Lundgren börjar också fotbollsgymnasium i Linköping i höst.

"Tillskott för oss"

Däremot kanske man kan räkna in erfarna Alicia Strand mer till säsongen som stundar.

– Strand kommer köra så mycket det går. Det blir ett tillskott för oss, även om det är lite dop och sådant givetvis.

Hur mycket kommer Anna Karlsson att vara med?

– Anna är en härlig tjej, men har inte kunnat vara med. Vi jagar henne inte och vi får se hur det är med kroppen. Hon är en fantastisk människa och har ett driv att tillföra till laget.

Tommy Svensson Pöder känner dock ingen oro för att det ska bli en höst där VIF befinner sig i ett ingenmansland.

– Gruppen är fantastisk och vi har kul. Vi lägger där vi gör och ska inte spela i division 1 just nu. Vi satsar på utvecklingen i föreningen för att bygga en framtid och på att ha bra attityd på träning. Vi har spetskvalitet och alla lag är rädda för oss, men det går inte att plocka hur mycket som helst. Vi ser det inte som ett ingenmansland. Det är cupmatch varje omgång och vi ska försöka organisera oss på ett roligt sätt. Vi vet var vi har presspelet och nu kanske vi kan ställa oss ännu högre upp i början och skrämma lagen ännu tidigare.

Skyhöga favoriter

Mot Bankeryd är förstås Vimmerby skyhöga favoriter på förhand.

– Samtidigt vinner vi inte en match i den här serien om vi inte är på tårna. Vi ska vara beredda att gå dit och då har Bankeryd inget att säga till om, men är vi inte på tå kan vi få stryk. Förut fanns det lag man kunde slå oavsett, men det gör det inte i den här serien längre. Den är helt förändrad.

Hur viktigt är det att få en bra start i höst?

– Vi ska klippa matcherna och det finns inget annat. Det är fotboll och vi är laddade för det, sedan kommer det bli ett plock. Nästa vecka mot Svärtinge är det tre, fyra som pluggar som inte kan vara med. Vi tar en match i taget för att släppa in yngre tjejer och målsättningen är att göra det i lugn och ro.

Nathalie Milton missar matchen mot Bankeryd.