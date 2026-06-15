Så ser det ut med semestervikarier inom vård och omsorg

"Bara" tre tjänster återstår att tillsätta inför sommaren inom vård och omsorg. Foto: MostPhotos

I början av maj rapporterade vi att ett 20-tal tjänster återstod att tillsättas inom vård och omsorg i kommunen. Nu ser läget bättre ut.

Det är tuff konkurrens om sommarjobbarna i en turistkommun som Vimmerby. Varje sommar ska kommunen finna lite över 200 semestervikarier till vård- och omsorgsjobben i Vimmerby.

Med ett par månader kvar till semesterperioden beskrevs läget vara helt okej. Då återstod ett 20-tal tjänster att bli tillsatta. Nu är vi betydligt närmare denna period och läget har ljusnat ytterligare.

– Vi har fått en ny redovisning och som det ser ut är det tre tjänster som saknas. Det händer att man ångrar sig och hoppar av, även när man redan har skrivit på, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Hittills är det 26 personer som tagit tillbaka sina ansökningar efter att de skrivit på kontrakten.

– Det är betydligt färre än det brukar vara och det känns faktiskt bra. "Robban" (Robert Lindström, chef för bemanningsenheten, reds.anm) tycker också att det är bättre kvalitet på de vi har fått in än tidigare. Det gör att vi är tryggare i den bemanning vi kommer ha.

Hur gör ni med de här tre sista tjänsterna?

– Det kommer säkert lösa sig. Det brukar göra det. Vi kan söka semestervikarier till augusti inför den sista perioden och det är ett arbete som pågår för jämnan. Så jag känner mig trygg och tycker att det känns rätt bra inför sommaren. Det är lite konstigt egentligen, men det brukar lösa sig i slutändan.