Brandskattat VIF föll mot bottenlaget – hade mängder spelare borta

Det blev en jobbig lördag eftermiddag för Vimmerby IF. Med massa spelare borta man fick stryk av bottenlaget Svärtinge. – Det är skit. Det är ett mediokert motstånd vi möter och vi ska vinna, säger VIF-tränaren Tommy Svensson Pöder.

Han beskriver förutsättningarna inför matchen som "otroliga".

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger han.

Totalt var det åtta viktiga spelare borta på grund av studier, avstängningar, sjukdomar och dop.

– Men jag vill inte prata om spelarna som inte var med. Hatten av för de unga som följer med, där vissa aldrig ens suttit på bänken i tvåan och för våra fem, sex rutinerade som gör det bra. Vi har ett helt nytt mittbackspar, men de gör det stabilt och bra. Svärtinge skapar inte så mycket på oss.

Blev bortdömda

Bottenlaget tog ledningen efter knappa kvarten, men Stina Kägo Bragsjö utjämnade efter en halvtimme. Med kvarten fick hemmalaget en straff som Svensson Pöder ansåg var anskrämlig.

– Det är en skitstraff. Den är helt fel. Milton får den på sig och har armen intill kroppen. Det är snöpligt att vi blir bortdömda och inte får en pinne, men för vi ska vinna den här matchen som den ser ut. Efter förutsättningarna har jag inget att klaga på. Det är bara snöpligt. Vi gjorde något bra av det här och ska ha med oss minst en pinne hem.

Han var inte imponerad av motståndet.

– Det är ett mediokert Svärtinge vi möter. Vi åker hit med huvudet högt och kan åka härifrån med huvudet högt. Vi har flera tjejer som aldrig startat och Andrea (Lundgren) som åker med. Hon har gjort tre träningar. Tjejerna, de yngre jobbar jättebra, och vi behövde också stabiliteten från de äldre. Jag kan inte kräva mer.