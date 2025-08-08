FBSK fick drömstart på hösten – tog säsongens andra seger i derbyt

FBSK jublar efter ett av sina tre mål i segern mot IFK Tuna. Foto: Simon Henriksson

Sommarkväll, grillade hamburgare – och tre poäng. Publiken på Lundavallen fick se något man inte blivit bortskämt med. Nämligen en seger för FBSK. – Vi gör en väldigt stabil match, säger vikarierande tränaren Alex Gunnarsson efter 3-1-segern.

Frödinge/Brantestads SK, som hade den osmickrande raden 1-0-12 efter våren, dubblade sin egen poängskörd i höstpremiären. Jumbon är nu nästjumbo och lite närmare Södra Vi IF efter 3-1 hemma mot IFK Tuna.

Hemmalaget fick en drömstart med två fina mål på Lundavallen. Tage Falk stötte in ettan och Samuel Johansson glömdes bort helt på en hörna och nickade in tvåan.

2-0 i paus var inte orättvist och en ledning har FBSK inte fått gå till halvtidsvila med många gånger den här säsongen.

– Vi gör en väldigt stabil match tycker jag och i första halvlek har de nästan ingenting. Vi trycker på bra och får till ett kontringsspel, säger Alex Gunnarsson, som ledde laget i Urban Svenssons frånvaro.

Blir ni lite ängsliga efter paus?

– Det började redan lite lätt i slutet på första halvlek. Jag tycker ändå vi höll ihop det bra, men de lyfte upp en gubbe till offensivt och slog höga bollar på forwards. Det rörde om lite.

Tunas spelande tränare, Lars Gustavsson, gjorde själv många minuter på planen och var inte nöjd med första 45.

– Vi krånglar till det i början och bjuder på för mycket. Vi slår för korta passningar till varandra och får jaga hem. Positionsspelet var urdåligt och det försökte vi rätta till i paus, säger han.

"Fått en dålig start"

I andra halvlek var det mer kvalitet från det vitklädda laget men ändå inte tillräckligt. Nimrod Kibrom gjorde ett vackert reduceringsmål.

– Vi tog oss inte riktigt till lägena. Vi hade lite problem att få fart där och blev för utspridda. Vi hamnade för långt ned med resten av laget och hängde inte ihop riktigt. När vi får upp bollen högre upp i banan tycker jag vi biter oss fast, men innan det var det för svårt.

Tuna hade svår frånvaro och det gjorde förstås sitt.

– Vi visste att vi skulle få fajtas för den här, men får inte starten vi ville ha. Läget är vad det är och vi får bara bita ihop, försöka träna och göra sakerna tillsammans. Vi tränar alldeles för dåligt och då ser det ut så här. Vi har fått en dålig start efter uppehållet och har sjukt mycket skador. Att de andra lagen tar in poäng på oss just kan vi inte göra något åt.

Fyra poäng upp

FBSK är nu uppe på sex poäng och "bara" fyra bakom SVIF, som dock spelar mot Hjorted/Totebo först i morgon.

– Vi visar att vi kan när vi gör jobbet. Vi spelar bra fotboll och då kan vi ta poäng. Nu får vi fortsätta, ta en match i taget och fortsätta göra jobbet. Målet är att knipa en kvalplats i alla fall.

I FBSK, vars tredje målskytt var Elias Wiberg, förtjänade varenda kotte att höjas för insatsen. I Tuna stack kvartetten Mohammed Qasem, Ahmed Ibrahim, Leon Hellström och Diego Nicolas "Keko" Toribio Urrutia ut.

HÄR finns tabellen att titta på.