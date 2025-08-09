Besvikelse i VIF – ”Ett lag som vi ska slå”

Tränaren Tommy Svensson Pöder var minst sagt besviken över prestationen i första.

– Första halvlek är inget problem orkesmässigt, men det är så dåligt att det inte går att kommentera. Vi är inte där som lag och det är jag inte van vid, vi är där en och en. Målen vi släpper är inte okej. Vi gör 1-1, men sedan sover vi på en hörna och de gör 2-1 direkt efter.

"Hade ett bra snack"

I början av andra kvitterade VIF på straff och förbättrade sedan sitt spel avsevärt. Chanserna radades upp, men Bankeryd kontrade in 3-2 med en halvtimme kvar.

– Vi hade ett bra snack i paus, vi är lugna och hittar rätt. Vi trycker ned dem fullständigt i andra. VDeras tränare tyckte att vi blev rånade, men första halvleken sätter ribban lite för matchen. Vi kanske förtjänade det, säger TSP som även var missnöjd med domarinsatsen och varnades:

– Det var många konstiga beslut som gick emot oss, men vi ska inte lägga fokus på det. Det handlar om att det inte finns några gratispoäng i den här serien, man måste vara där i 95 minuter. Det räcker inte med 45. Vi måste upp en nivå och det vet alla om.

Gabriella Krüger och Nathalie Johansson gjorde målen. Ingen spelare utmärkte sig.

