Första 45 förstörde kvällen för VIF: "En sämre halvlek"

Nathalie Johansson gjorde mål, men det blev ändå förlust mot J-Södra. Foto: Arkivbild

Tre mål på drygt tio minuter. Det förstörde Vimmerby IF:s kväll i Jönköping. – Vi hade en sämre första halvlek, säger tränaren Cornelia Lindgren.

Jönköpings Södra gjorde 1-0 i matchminut 23. När klockan stod på 34 spelade minuter hade hemmalaget gått iväg till 3-0.

– Vi hade en sämre första halvlek, där vi inte riktigt kommer in i matchen. Vi låg lite långt ifrån och kom lite efter. Vi möter ett bollskickligt lag som är duktiga i sitt kortpassningsspel. De sårar oss lite med vissa djupledsbollar och vi stänger inte till, säger Cornelia Lindgren.

Det ledde till tre snabba hemmamål.

– I paus bestämmer vi oss för att starta pressen lite lägre och få ett mer kompakt lag.

Taktisk förändring gav resultat

VIF-tränaren säger att man lyckades väl med den taktiska förändringen.

– Vi flyttar in våra yttermittfältare i planen och täcker mer ytor. Det blir bättre och vi gör en bra andra halvlek, säger Lindgren.

Bara tre minuter in på den andra halvleken kom ett reduceringsmål genom Nathalie Johansson.

– Vi har bud på ytterligare mål och det kunde ha blivit 3-2 snabbt efter 3-1-målet. Då hade det kunnat bli lite mer nerv i matchen, men vi får ta med oss andra halvlek och jobba vidare.

Annons:

"Klart jag är besviken"

Hemmapremiären slutade med tre poäng, men att det blev noll denna fredag sved förstås.

– Klart jag är besviken, men det är bra att vi knyter näven i andra och gör det tillsammans trots att första var dålig.

Samtliga spelare förtjänade beröm för andra 45, men Nathalie Johansson och Frida Pöder gjorde ett jättejobb.