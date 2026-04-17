Pöder hyllar anfallskollegan: "Tvivlar aldrig på hennes kvaliteter"

Frida Pöder blev mållös i premiären men är ett ständigt hot offensivt i Vimmerby IF tillsammans med anfallskollegan Nathalie Johansson. Foto: Rickard Johnston

Seriens vassaste anfallsduo. Frida Pöder (20 mål) och Nathalie Johansson (28 mål) kom trea respektive tvåa i skytteligan i fjol och i premiären svarade ”Natta” för ett hattrick. – Vi hittar varandra i rätt ytor och skapar lägen tillsammans, säger Frida Pöder.

Vimmerby IF dam har en intressant trupp med unga talanger som Isabelle Gunnarsson, Alice Kennmark och Stina Lamberg Fjällgård kombinerat med rutinerade bollvinnare i Julia Rosin och Nathalie Milton.

Men det går inte att komma ifrån att den offensiva spetsen sticker ut.

Anfallarna Nathalie Johansson och Frida Pöder kombinerar storlek, teknik och rörlighet och är ett ständigt hot för försvaret. Dessutom jobbar de hårt i pressen och leder med exempel i försvarsspelet utan boll.

"Hade kunnat sätta några fler"

I premiären mot Skövde KIK svarade ”Natta” för ett hattrick där Pöder snyggt frispelade henne vid ett av målen. Och det fanns bud på mer.

– Vi tar med oss mycket positivt och fem mål framåt i första matchen visar att vi har kvalitet i laget även om vi, och jag, hade kunnat sätta några fler baljor. Det känns alltid tryggt att ha ”Natta” som kompanjon där framme. Vi har haft flera säsonger ihop nu och jag tvivlar aldrig på hennes kvalitéer. Vi hittar varandra i rätt ytor och skapar lägen tillsammans. Det finns såklart alltid saker att utveckla men vi gnuggar vidare på detaljer hela tiden, säger Pöder.

Nu väntar en tuffare uppgift i form av Jönköpings Södra på bortaplan. De slutade femma i fjol, en placering bakom Vimmerby IF, och vann då hemmamötet med uddamålet.

– Vi har mött Jönköping Södra i många år och vet att de är ett spelskickligt lag som är stabila på många positioner. De är även duktiga i sitt presspel så det gäller att vi är redo från start. Sätter vi vår press och är noggranna i våra förflyttningar som vi har gnuggat på den senaste tiden så kommer vi att straffa dem, säger Frida Pöder.

Imponerad av talangerna

Den 26-åriga anfallaren tillhör tillsammans med anfallskollegan en av de mest rutinerade spelarna i ett ungt Vimmerby IF där flera av talangerna redan visat framfötterna. 16-åriga Alice Kennmark hoppade in och gjorde mål i premiären och även jämnåriga Isabelle Gunnarsson har varit stabil som vänsterback.

– Det är väldigt kul att se de yngre spelarna ta för sig och verkligen ta kliv i år. De kommer in med mycket energi, mod och en vilja att utvecklas vilket höjer träningsmiljön och konkurrensen i laget.

Hur ser du på din egen roll som en av de mer rutinerade i truppen?

– Jag försöker bidra med erfarenhet, både på och utanför planen. Det handlar mycket om att ta ansvar i olika situationer. Men det blir en bra balans där vi kan dra nytta av varandra och tillsammans skapa en stark lagkänsla.