VIMMERBY IF BJÖD PÅ MÅLKALAS I PREMIÄRSEGERN

Nathalie Johansson var den stora skillnaden när Vimmerby IF vann premiären på Arena Ceos i strålande sol. Anfallaren låg bakom det mesta i första halvlek när VIF besegrade Skövde KIK med 5-1.

Vimmerby IF satte tidigt hög press på gästerna och anfallsduon Nathalie Johansson och Frida Pöder oroade försvaret gång på gång. Comebackande Agnes Karlsson var närmast ett ledningsmål när hon prickade ribban efter drygt tio minuter och med kvarten spelad tog VIF rättvist ledningen. Nathalie Johansson slet sig loss och hennes inspelsförsök styrdes in i mål av en olycklig försvarare.

Vimmerby IF fortsatte skapa chanser utan att för den skull dominera spelmässigt, och efter en knapp halvtimme var det dags igen. Nathalie Johansson fick något turligt med sig bollen till ett rent friläge och rullade enkelt in 2-0. Skövde var samtidigt inte ofarligt framåt och Ida Nyman i målet fick sträcka ut ett antal gånger i första halvlek.

Dubbla självmål

Comebackande Agnes Karlsson visade sin klass på mittfältet och spelade med ett lugn och en trygghet med bollen som få andra på planen. I första halvlek var det framför allt hon, Nathalie Johansson och en hårt kämpande Frida Pöder som stod ut i Vimmerby IF. Även unga Reta Hanno visade upp fina intentioner och initiativ från sin vänsterkant.

Julia Rosin, även hon mycket duktig på innermittfältet, var nära att utöka med en kanonträff från distans men avslutet träffade ribban. Istället styrdes en ny boll olyckligt i mål av en Skövde-försvarare och ställningen var 3-0 i paus.

Första målet för Kennmark

I andra halvlek fick gästerna en drömstart med en tidig reducering och skapade lite nerv i matchen. Hoppet om en vändning släckte Nathalie Milton med sitt 4-1-mål efter dryga timmen och i den 76:e minuten fick 16-åriga Alice Kennmark jubla över sitt första A-lagsmål i Vimmerby IF. Vänsteryttern byttes in för Reta Hanno i paus och var påpassligt framme med huvudet och nickade in femman.

En mycket stabil premiär från Vimmerby IF som kontrollerade matchbilden och som med bättre skärpa i avgörande lägen hade gjort ytterligare ett par mål framåt.

Mer om matchen kommer.