DSK värvar offensiv spelare inför höstsäsongen: "Fick lite mer sug"

Djursdala SK föll tungt mot IFK Oskarshamn i höstomstarten. Nu meddelar division 5-laget att de har gjort klart med ett nyförvärv. Offensive spelaren Mattias Myrén, 33, ansluter från IFK Tuna.

Djursdala SK har gjort med ett nyförvärv inför höstsäsongen. 33-årige yttermittfältaren/forwarden Mattias Myrén har representerat IFK Tuna i många säsonger och haft ett uppehåll från fotbollen i ett antal år. Han har tränat med Djursdala SK i några veckor och nu meddelar DSK att han ansluter till truppen.

"Jag har bara hört gott om DSK som klubb. Det är en liten och hjälpsam förening med många engagerade. Jag har tränat med Djursdala ett par gånger och det har varit riktigt bra fart på alla träningarna och det är ett gött gäng. Jag känner mig väldigt välkommen av alla. Jag är själv tränare i ett ungdomslag i Vimmerby och det gjorde att jag fick lite mer sug efter att spela fotboll igen. Jag ska vara med i den mån jag kan då jag har en familj på tre barn", säger Mattias Myrén i en kommentar till klubbens Facebooksida.

Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK, gläds åt förstärkningen.

"Mattias Myrén var Tunas tredje bäste målgörare på 2010-talet och är en pålitlig målskytt. Det behövs alltid. Vi tror att vi kan använda honom som både ytter och anfallare och han har bra fart och hög arbetskapacitet. Vi är väldigt glada för att han nu bestämt sig för spel hos oss. Med tanke på att Ludvig Lundqvist ska till Birminghamn för utbytesstudier om ett tag, så är det perfekt att kunna komplettera truppen ytterligare", säger Simon Henriksson.

Före sommaruppehållet släppte DSK både Jihad Assaf och Ahmed Ibrahim till IFK Tuna och klubben skriver att de har fått löfte från Tuna att de ska godkänna denna övergång.