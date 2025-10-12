Myrén bröt handleden mot sin förra klubb – tvingad till operation

Mattias Myrén tvingades utgå skadad mot IFK Tuna i sista omgången. Nu har han opererat handleden och är sjukskriven i åtta veckor. Foto: Djursdala SK

Mattias Myrén bröt handleden i sista omgången mot sin förra klubb IFK Tuna. DSK-spelaren tvingades till operation – och är nu sjukskriven i åtta veckor. – Just nu lever jag på paracetamol och morfin, säger Myrén.

Mattias Myrén har varit en av IFK Tunas bästa målskyttar under många år. Efter några års uppehåll från fotbollen skrev han på för seriekonkurrenten Djursdala SK i höstas.

I den avslutande omgången ställdes han mot sina gamla lagkamrater och det blev visserligen seger med 2-1 – men för Myrén slutade matchen i moll när han tvingades utgå skadad.

– Det gick så fort och kändes som att jag blev inklämd mellan två spelare. Jag skulle bara stoppa killen framför mig och hade handen däremellan. Ingen uppfattade att det var så illa.

"Skrek att jag skulle ställa mig upp"

När Myrén låg på marken trodde de gamla lagkamraterna att han överdrev och ville få tiden att gå.

– De skrek att jag skulle ställa mig upp. Så jag ställde mig nästan direkt och bad David (Henriksson) att byta ut mig. Sen fick jag ispåse och bandage. Jag är rätt envis och ingen ”sjukhuskille” så jag tänkte att det här går nog över. Men en kvart senare märkte jag att handen blev mer och mer sned och kände att något var fel. Min sambo kom förbi och sa att det där ser inte bra ut så jag åkte till akuten samma kväll.

Går på smärtstillande

Efter röntgen och misslyckade försök att få tillbaka handleden i rätt läge genomgick Mattias Myrén en operation i onsdags. Nu har han titanplattor i sin högra handled och sjukskriven från jobbet i åtta veckor.

– Det påverkar vardagen mycket. En sådan här operation är väldigt smärtsam de första dagarna just när det gäller handleden, eftersom den vill vara i konstant rörelse. Just nu tar jag smärtstillande var fjärde timme för att dämpa smärtan, säger Myrén.

Inom två veckor ska gipset bort och ersättas av en skena. Därefter börjar Mattias med rehab för att få igång rörligheten så att handleden inte stelnar till.

– Just nu har jag inte tagit något beslut om fotbollsframtiden utan känner att jag behöver bearbeta det här först. Jag hoppade på det här under hösten utan en försäsong i benen och har redan haft en ljumskskada, problem med framsida lår och nu brutit handleden på bara sex matcher.

Hyllar Djursdala

Att det ens finns med i Mattias Myréns tankar att fortsätta ytterligare ett år stavas Djursdala SK.

– Hela organisationen med spelare, tränare och ledare är helt fantastisk. De ställer upp för sina spelare och har fått mig att hitta tillbaka till glädjen i fotbollen. Jag har haft superroligt under hösten och vi har varit 19 personer och uppåt på varje träning. Det är väldigt sällsynt bland de mindre klubbarna i kommunen och DSK ska hyllas till skyarna för att de lyckas gå mot strömmen. Med Davids förlängning som tränare blir det också enklare för klubben att bygga vidare.