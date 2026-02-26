Myrén inställd på fortsättning i Djursdala SK: "Ska utmana om topp tre"

Mattias Myrén ser ut att fortsätta i Djursdala SK och tror på en topplacering i år. Foto: Djursdala SK

Han bröt handleden i sista omgången och var sjukskriven i tre månader. Nu är Mattias Myrén tillbaka på fotbollsplanen och inställd på en ny säsong med Djursdala SK. – Tanken är att jag ska spela, säger 34-åringen.

Mattias Myrén har länge varit en pålitlig målskytt i lokalfotbollen och skrev förra hösten på för Djursdala SK. I den sista omgången mot tidigare klubben IFK Tuna var olyckan framme och Myrén bröt handleden. Tre månaders sjukskrivning från jobbet och två titanplattor i höger handled blev resultatet.

– Det blev större än vad jag trodde där och då. I dag är handleden återställd till kanske 80 procent och jag saknar full rörlighet, säger han.

"Ska kunna utmana om topp tre"

Fotbollsframtiden har varit oviss, men de senaste veckorna har Myrén varit med och tränat med Djursdala SK.

– Jag är positivt inställd till att spela i år även om jag inte riktigt har gett besked än. Det har lite att göra med familjesituationen och sambon är väl inte jättepositiv till att jag ska fortsätta. Samtidigt kan jag inte gå runt och vara rädd att skada mig igen och kroppen känns jättebra, säger han.

Vad tror du om säsongen?

– Det blir väldigt spännande. Jag tycker absolut att vi ska ha målsättningen att vara topp tre. IFK Oskarshamn är alltid däruppe och blir säkert starka även i år. Sedan var det väl lite tur att Västerviks FF fick en friplats i fyran, annars hade de också varit en av de största konkurrenterna. Höreda vet jag inte så mycket om men klassmässigt tycker jag att vi ska kunna utmana om topp tre.

Att undvika skador, hålla en jämn nivå och ha en mix av åldrar i truppen lyfts fram som nycklar för att nå målsättningen.

– Efter många säsonger i IFK Tuna vet jag att det är svårt att vara ett topplag om man behöver ha olika trupper till varje match. Skadelistor påverkar såklart. Sedan har vi också ytterligare några gamla rävar som har varit med och tränat en del och inte riktigt gett besked än som ”Macke” Ahl och Christian Simonsson.

Djursdala SK spelar säsongens första match på lördag då Södra Vi IF väntar i Toyota Cup.