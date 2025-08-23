Jumbon FBSK gjorde det svårt för VFF – topplaget vann ändå

Jumbon Frödinge/Brantestads SK bjöd tabellfyran Västerviks FF på en riktig kamp på lördagen. Gästerna vann ändå med 3-2 till sist. – De ger oss en ordentlig match, säger tränaren Thomas Kongstad.

Programenligt gjorde Västerviks FF ett tidigt 1-0-mål borta mot jumbon FBSK. Herman Grönvall var målskytt.

– Vi trycker på första tio, sedan jämnar det ut sig. Vi spelar med mindre marginaler och Frödinge kommer in i matchen mer och mer, och skapar chanser. Det gör vi också, men Elias (Swärd) tvingas till ett par kvalificerade räddningar. Vi kommer undan med 1-0 i paus, säger Thomas Kongstad.

Efter ett bra halvtidssnack kunde Viktor Björkegren tidigt göra 2-0 för VFF.

– Vi startar andra väldigt bra. Spelmässigt ser det bra ut, vi har mycket bollinnehav och kontrollerar matchen. Men sedan faller vi tillbaka igen och är inte riktigt på plats. Tittar vi på vår prestation är den nog inte bra i mer än 20 minuter totalt.

Snabbt gick FBSK från 0-2 till 2-2. Axel Hoppe Adolfsén reducerade och Johan Carlsson kvitterade till 2-2.

– Vi hade momentum där, men så släpper vi in ett slarvmål, säger FBSK-tränaren Urban Svensson.

"Heroisk insats"

Herman Grönvall gav VFF en förnyad ledning strax därpå.

– Grabbarna gör en fantastisk match. Det är en heroisk insats och vi är på rätt väg. Men frågan är om vi vaknat försent? Vi hade bra med chanser och borde kunnat ha nypa till någon mer. Vi har två ribbträffar som inte går in. Vi ligger på rätt sida, kämpar och sliter och Västervik går på kontringar hela andra halvlek.

Thomas Kongstad kände sig också pressad hela vägen in.

– Även om vi inte gör många minuter bra, så ska vi inte ta bort något från Frödinge. De spelar efter sina resurser och är jobbiga att möta. De ger oss en ordentlig match och pressar oss in i det sista. Det är mycket långbollar och så vinner de andrabollarna. Vi har haft problem förut också när det blir långsamt spel och en hel del dueller. Det blev mycket sådant. Samtidigt har vi ett antal frilägen där deras målvakt gör sig stor och gör fina räddningar. Det är rättvist att vi får med oss tre poäng, men det kunde lika gärna bara blivit en.

Jobbigt läge för FBSK

Med tanke på att SVIF skrällde borta mot Fårbo är det nu tio poäng upp till kvalplatsen för FBSK.

– Nu är det tungt, men det är 18 poäng kvar att spela om. Det är bara att ta en match i taget, även om vi inte får med oss något, säger Urban Svensson.

VFF tackade och tog däremot emot för Södra Vis överraskande vinst. Nu är laget bara en poäng från kval till fyran.

– Glappet minskar och vi lägger nu allt fokus på derbyt kommande helg. Vi försöker vara i nuet, men vi har ett ungt lag och då kan spelet gå i vågor.

I FBSK förtjänade alla beröm för kampen men Gustaf Johansson i kassen stod för flera starka ingripanden. I VFF stack kvartetten Tobias Bertilsson, Ville Grönvall, Herman Grönvall och Viktor Björkegren ut.

HÄR finns tabellen.