Så stort blev överskottet för VIF efter sommarens fotbollsfest

Sommarens Bullerby Cup blev en rekordhistoria med 228 lag. Folkfesten brukar vara en kassako för VIF och 2025 blev inget undantag. Över två miljoner kronor inbringade cupen.

Det har gått en dryg månad sedan den 47:e upplagan av Bullerby Cup avslutades nere på Ceosvallen. Med rekordmånga deltagande lag, hela 228, innebar det också mer publik och fler spelare än tidigare.

Bara för att det var rekord i antal lag innebär det inte automatiskt fler deltagare och mer folk, men känslan var verkligen att det aldrig rört sig så många samtidigt nere på fältet.

Vimmerby IF har ännu ingen exakt siffra för vad cupen genererade i inkomster, men nu har man i alla fall ett hum om vad sommarens cup inbringade.

– Alla fakturor har vi inte fått ännu, men vi har betalat ut cirka 200 000 kronor till våra samarbetsföreningar. Vi tror att det hamnar någonstans runt 2,4 miljoner precis som tidigare år. Vi räknar i alla fall med en vinst på över två miljoner kronor, säger cupgeneralen David Lindgren.

Vad säger du om den siffran?

– Det är ovärderligt och möjliggör hela vår inkluderande föreningsmodell. Utan de här pengarna finns inte det Vimmerby IF vi har i dag. Det är fantastiskt att Bullerby Cup ger oss de här förutsättningarna.

Blir helt känt vid årsmötet

Exakt hur mycket pengar Bullerby Cup gav i tillskott kommer bli känt först i samband med årsmötet.

– Vi hoppas på 2,4 miljoner utan att veta det till 100 procent.

Vad ser du för möjligheter att göra ännu mer pengar?

– Vi försöker hålla koll på precis alla utgifter och när det arbetet är klart, så handlar det om att titta på våra intäkter och anpassa vad vi erbjuder i kvalitet. Det man kan göra är förstås att höja priserna, men det vill vi inte. Det ska vara motiverat till att kostnaderna varit högre i sådana fall. Bevisligen har kostnaderna blivit högre för mat, men vi har också gjort en liten justering på deltagaravgifterna och höjt det med 50 kronor per spelare och ledare med logi.

Redan stort intresse inför 2026

Redan nu när intresset stort inför den 48:e upplagan 2026.

– Det är över 90 lag anmälda och så många har det aldrig tidigare varit i augusti. Intresset bara ökar och det är gynnsamt för oss. Ju förr vi fyller cupen desto bättre är det. Då kan vi informera lag i god tid och göra spelschema och så vidare. När lag anmäler sig i god tid kan vi också lägga fokus på andra saker och det är jättepositivt. Vi är väldigt glada för att 90 platser redan är uppbokade.

Kan ni öka ytterligare nästa år och slå nytt rekord?

– Det handlar dels om antal planer och är även avhängigt på hur många lag som inte ska ha logi. Där har vi också en spärr, men vi tittar på om vi kan lägga till någon ytterligare samarbetsförening eller skola. Det krävs ganska många skolor för att höja nivån drastiskt, men det kanske går att lägga till något och öka lite till.