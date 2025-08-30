SVIF störde topplaget rejält – i 45 minuter

Trots många tongivande spelare borta störde Södra Vi IF topplaget IFK Oskarshamn ordentligt i 45 minuter. Sedan rann det iväg i andra. – Vi tappar tron på oss själva vid 0-1, säger Peter Magnusson efter 0-5-förlusten.

IFK Tuna satte press på Södra Vi IF när man besegrade Fårbo FF med 5-2 på fredagskvällen. SVIF hade dock inte någon enkel match på lördagseftermiddagen.

IFK Oskarshamn, som slåss med Hjorted/Totebo om seriesegern, väntade på Ulfveskog och till råga på allt hade SVIF många av sina mest bärande spelare på frånvarolistan.

Ändå höll SVIF stången i första och hade 0-0 när det vankades korv och kaffe för publiken.

– Vi ligger inte så lågt, men vi ligger rätt och följsamt. Vi jobbar stenhårt för varandra. Oskarshamn är duktiga, men vi täppte till mitten och Arvid Allvin som ställde upp i mål gör en kanonhalvlek, säger SVIF-tränaren Peter Magnusson.

"Tappar tron"

IFK Oskarshamn knäckte koden för att få hål på Södra Vi tio minuter in i den andra. Då föll hemmalaget ihop.

– Vi gör det bra hela vägen fram till deras 1-0-mål, men sedan när de gör 1-0 så är det som att vi tappar tron på oss själva. Vi får en downperiod på tio minuter med tre insläppta mål. Matchen dör där. Vi tappar tron på oss själva och lika bra som det var i första, lika mycket sämre var det i andra.

Tror du ni kunnat ta poäng om ni lyckats hålla 0-0 ännu längre och frustrera dem ytterligare?

– Det är en hypotetisk fråga, men ju längre man stör topplagen desto bättre är det förstås. Det var ett bra lag vi mötte och de var värda segern.

SVIF är nu tre poäng bakom Tuna på säker mark. De två lagen möts nu i kommande omgång.

– Det är en rolig match som väntar. Det är alltid kul att spela när det gäller något.

Arvid Allvin fick stort beröm för sitt inhopp i kassen och Axel Ewing fick stort plus för sitt hårda slit. I första halvlek var alla dock värda kredd.