SVIF:S NYA BRAGD – RÄDDADE KONTRAKTET IGEN

Illa ute förra året – men en otrolig avslutning räddade nytt kontrakt. Illa ut i år också – men i sista omgången kunde Södra Vi ändå rädda sin plats i femman. – Det är mer lättnad och moraliskt stärkande att vi återigen reder ut det här, trots att vi är nederlagstippade, säger tränaren Peter Magnusson som gjorde sin sista match som tränare.

Inte mycket har talat för Södra Vi under säsongen, men precis som förra året har man rest sig under hösten och vunnit flera viktiga matcher. Fågelfors hemma i sista matchen vållade inga bekymmer. Det blev seger med 3-0 efter en stabil insats.

– Det är en styrka vi har som lag. Vi är vana att spela i pressade matcher, vi tar fram en styrka som grabbarna besitter. Det var ganska stabilt, vi har tryck på dem i stort sett hela matchen, de är farliga i sina omställningar, men ”Poppe” (Pontus Holm) tar det som kommer igenom, säger Magnusson.

Fick hjälp från ärkerivalen

Anton Dähre gjorde 1-0 i 37:e och bara minuter senare fyllde Adrian Mathiasson på med viktiga tvåan. 20 minuter in på andra kom även 3-0 genom ett självmål. Segern var klar.

Kruxet var ju att tre poäng inte nödvändigtvis räckte. I Tuna behövde Södra Vi tre hjälpande händer från ärkerivalen Djursdala SK och med kvarten kvar kom de. Då satte Isack Thuresson 2-1 till DSK.

– Vi var lite för den matchen och samlades i en ring efteråt. Vi hade direktkontakt sista minuterna och det blev ett glädjevrål i mitten. Vi får tacka Djursdala för att de åker ned och gör sitt jobb, jag väldigt tacksam och ödmjuk mot Djursdala. Det är en lättnad att slippa kvalet och en glädje att klara det.

Hur ska ni göra för att inte hamna i samma situation igen?

– Det tar vi inte nu, utan det får vi se.

Mångårige tränaren slutar helt

För Magnussons del är fotbollslivet som tränare slut nu. Det meddelade 60-åringen idag.

– Det var min sista match. Framförallt är det åldern och tiden och det måste finnas folk bakifrån som måste kunna ta vid.

Hur sammanfattar du din tid i SVIF?

– Det är alltid roligt att vara i ett gäng här och det är ju min moderförening, då betyder det alltid mer.

