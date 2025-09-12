Smakstart för Theo Lundin i Husqvarna FF

I somras öste han in mål när Vimmerbys P16-lag vann B-slutspelet i Gothia Cup. Nu har Theo Lundin börjat fotbollsprogrammet på Sandagymnasiet i Huskvarna. – Det går bra. Bra klass och bra lag, vi leder vår serie och ligger fyra i en P17-serie, säger 16-åringen.

Med 15 mål på tio matcher var Theo Lundin starkt bidragande till framgångarna för Vimmerbys P16-lag under Gothia Cup. Nu har flyttlasset gått till Huskvarna för studier på Sandagymnasiet kombinerat med spel i Husqvarna FF.

– Det känns väldigt bra så här långt. Jag har fått förtroende och startat två matcher i rad, säger Theo Lundin om skolstarten.

Han tillhör klubbens P16-lag som leder sin serie och ligger fyra i en P17-serie.

– Där är det med riktigt starka lag som Öster och Kalmar så det är jättekul.

Hur upplever du skillnaderna mot spel i Vimmerby IF?

– Det är lite mer proffsigt här. Det känns på riktigt och de som är med och spelar vill verkligen något med fotbollen. Det är konkurrens om platserna och jag utvecklas och försöker bli bättre varje dag.

Under första veckan på Sandagymnasiet var det teori och nu har praktiken börjat med ett fyspass och två fotbollspass varje vecka. Lägg till fyra träningar med Husqvarna FF plus match och du förstår att det just nu blir mycket fotboll för Theo Lundin.

– Det är bara kul att spela mycket. Hittills känns det väldigt bra, säger han