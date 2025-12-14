Respass i kvartsfinalen för ungt VIF-lag i futsalcup

Vimmrby IF:s U-lag spelade futsalcup mot elva andra lag i Kalmar på söndagen. Det mycket unga laget tog sig till kvartsfinal, där det blev respass.

Vimmerby IF föll i premiären mot division 3-laget Runsten/Möckleby med 1-2, där Sanna Stefansson nätade. Den andra matchen spelades mot Kalmar AIK och det var en match som slutade mållöst.

Den sista gruppspelsmatchen spelades mot Emmaboda 2. Där blev det seger med 1-0. Pixie Samuelsson blev hjältinna i den matchen.

I kvartsfinalen fick Vimmerby möta det bästa laget från gruppspelet i form av Glömminge/Algutsrum. Vimmerby hade turneringens allra yngsta lag och fick se sig besegrat med 2-0. Det andra målet kom när VIF U gick hårt för en kvittering.

– Vi var betydligt bättre i dag än i Tjust Open och blir för varje match bättre och bättre. Vi gjorde dubbelt så många mål som i Tjust Open, säger lagkaptenen Stina Lamberg Fjällgård till VIF:s hemsida.

VIF, som saknade många på grund av jobb, skador och sjukdomar, ska också ha fått beröm av arrangören och huvudsponsorn för att man var duktiga, vältränade och talangfulla.

– Vi ledare är också nöjda och ser potential i alla som var med i dag och även hos dem som inte kunde vara med, säger Budo Ericsson.

Den 4 januari håller VIF U en egen futsalcup i Idrottshallen för division 4- och 5-lag. Totalt tio lag slåss då om titeln.