19 december 2025
Hrnic klar för nytt lokalt lag:

Dzenan Hrnic har representerat många lokala lag och spelar för IFK Tuna 2026. Foto: Pressbild

Hrnic klar för nytt lokalt lag: "Viktig kugge i det defensiva arbetet"

FOTBOLL 19 december 2025 13.53

Dzenan Hrnic har spelat för många lokala fotbollsföreningar. Nu har den 31-årige försvararen kritat på för division 5-laget IFK Tuna.

31-årige försvarsspelaren Dzenan Hrnic har ett förflutet i många lokala fotbollslag. Mest förknippad är han förstås med Djursdala SK där han spelade i flera sejourer. Han har även tillhört Rumskulla GoIF, Horn/Hycklinge IF, BK Boston, Gullringens GoIF, Storebro IF, SK Lojal och Kisa BK plus föreningar i Norrköping. Han spelade under den gångna säsongen för Rumskulla GoIF i division 6. 

Dzenan Hrnic är klar för en ny klubb i Vimmerbyfotbollen till nästa säsong. Han har kritat på för IFK Tuna.

”Dzenan är en stark och stabil back som inte viker sig en millimeter i duellspelet. Han kommer att bli en viktig kugge i det defensiva arbetet", skriver Tuna på sina sociala medier.

Tuna gjorde tidigare i veckan klart med annat nyförvärv i form av August Wester som ansluter från Storebro IF. Tuna har värvat åtta spelare inför nästa säsong. 

