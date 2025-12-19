Hrnic klar för nytt lokalt lag: "Viktig kugge i det defensiva arbetet"

Dzenan Hrnic har spelat för många lokala fotbollsföreningar. Nu har den 31-årige försvararen kritat på för division 5-laget IFK Tuna.

31-årige försvarsspelaren Dzenan Hrnic har ett förflutet i många lokala fotbollslag. Mest förknippad är han förstås med Djursdala SK där han spelade i flera sejourer. Han har även tillhört Rumskulla GoIF, Horn/Hycklinge IF, BK Boston, Gullringens GoIF, Storebro IF, SK Lojal och Kisa BK plus föreningar i Norrköping. Han spelade under den gångna säsongen för Rumskulla GoIF i division 6.

Dzenan Hrnic är klar för en ny klubb i Vimmerbyfotbollen till nästa säsong. Han har kritat på för IFK Tuna.

”Dzenan är en stark och stabil back som inte viker sig en millimeter i duellspelet. Han kommer att bli en viktig kugge i det defensiva arbetet", skriver Tuna på sina sociala medier.

Tuna gjorde tidigare i veckan klart med annat nyförvärv i form av August Wester som ansluter från Storebro IF. Tuna har värvat åtta spelare inför nästa säsong.