Försvararen byter klubb på nytt – lämnar Tuna för östgötskt lag

Dzenan Hrnics vistelse i IFK Tuna blev kortvarig. Försvararen lämnar klubben efter knappt två månader och går till Slätmons BK. Foto: Privat

Dzenan Hrnic kritade på för IFK Tuna i december och tackar nu, drygt två månader senare, för sig. Han har representerat flera olika klubbar de senaste säsongerna och kommer nu spela för en ny klubb – Slätmons BK i division 6.

31-årige försvarsspelaren Dzenan Hrnic har ett förflutet i många lokala fotbollslag. Han är mest förknippad med Djursdala SK där han spelade i flera olika sejourer. Han har även tillhört Rumskulla GoIF, Horn/Hycklinge IF, BK Boston, Gullringens GoIF, Storebro IF, SK Lojal och Kisa BK plus föreningar i Norrköping.

Försvararen, som spelade för Rumskulla GoIF i division 6 under förra säsongen, kritade på för IFK Tuna i december och spelade kommunmästerskapet i futsal med division 5-gänget i januari.

Nu, med en dryg månad kvar till seriestart, byter Dzenan Hrnic klubb på nytt. Han är klar för östgötska division 6-laget Slätmons BK. Det är svårt att hålla räkningen på hur många olika fotbollslag han har representerat de senaste säsongerna.

”Dzenan är en stabil hård mittback som inte lägger några fingrar emellan närkamperna och läser spelet väldigt bra. Dzenan valde att skriva på för oss för han känner en del spelare i laget och ville prova på någon nytt. Han hade en del alternativ att välja mellan men valde oss före högre divisioner och det är jag väldigt glad för”, skriver Slätmon på sitt Instagramkonto.