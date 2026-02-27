Oavgjort i cupmötet efter sen kvittering: "Jättebra defensivt"

Mehmet Ali Tekbas var en av matchens bästa spelare när Hjorted/Totebo och Gullringen spelade oavgjort i Toyota Cup. Foto: Arkivbild

På väg mot segern. Då kvitterade Anthon Békési på hörna i slutminuterna och mötet mellan Gullringen och Hjorted/Totebo i Toyota Cup slutade 1-1. – Defensivt gör vi det jättebra. Offensivt finns det mer att önska sista tredjedelen, säger Gullringens tränare Karlo Goranci.

Seriekonkurrenter i division fyra och under fredagskvällen fick vi en försmak på vad som väntar när Gullringens GoIF och Hjorted/Totebo IF drabbades samman i premiäromgången av Toyota Cup på Ceosvallen.

Ett bolltryggt och spelskickligt Hjorted/Totebo hade det mesta av bollen medan Gullringen inriktade sig på försvarsspel och kontringar.

– De backade ner väldigt långt och spelade kompakt. Jag tycker att vi för matchen och spelar en helt okej fotboll, men vi slarvar för mycket i de sista momenten för att komma till farliga chanser, säger H/T-tränaren Aiman Hadrous.

"Inte nu vi ska vara som bäst"

Karlo Goranci bekräftar taktiken och var nöjd med hur laget formerade sig.

– Att de har mer boll bryr jag mig inte om så länge vi inte släpper till chanser. Jag tycker att vi skapar de hetaste lägena i första halvlek, säger han.

Efter en mållös första halvlek öppnade Gullringens nyförvärv Mohammed ”Hamodi” Qasem målskyttet och såg länge ut att bli segerskytt. Men i slutminuterna kvitterade Anthon Békési på hörna och fastställde resultatet till 1-1. Att H/T sedan vann den efterföljande straffläggningen la ingen av tränarna någon större vikt vid.

– Sett över 90 minuter gör vi det helt okej. Vi har en del att jobba på och framförallt handlar det om att få igång anfallsspelet sista tredjedelen. Vi har en bit kvar att vässa formen på och det är inte nu vi ska vara som bäst, säger Hadrous som vill ge plusbetyg till Mehmet Ali Tekbas och Ilhan Jejna.

Stor förbättring

Karlo Goranci var betydligt mer belåten än efter 0-7-förlusten mot Rimforsa förra veckan.

– De kom ut hetare i andra halvlek och körde över oss på mittfältet med Komina (Amel) och Tekbas (Mehmet Ali), men jag är nöjd med hur vi försvarade oss. Jämfört med vår förra match är det som natt och dag. Vi har haft en bra träningsvecka och det resulterar i bättre matcher. Man kan inte fuska där, säger Goranci.

Han lyfter fram 17-årige målvakten Arvid Christensson som gjorde en bra match och dessutom räddade en straff när matchen var mållös.