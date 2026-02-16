Spelschemat släppt – då spelas kommunderbyna i division 4

Senast Gullringen och Vimmerby möttes i seriesammanhang var säsongen 2022 då VIF vann matchen på Gullemon och tog klivet upp i division 3. I år möter lagen varandra igen och första mötet spelas på Gullemon i tredje omgången. Foto: Ossian Mathiasson

För första gången spelar fem lag från det nordöstra hörnet i division 4. Nu har det preliminära spelschemat släppts – och de heta matcherna avlöser varandra från start.

Vimmerby IF, Gullringens GoIF, Hjorted/Totebo, Tjust IF FF och Västerviks FF är de fem lokala lagen som kommer ta plats i årets upplaga av division 4 norra. IFK Västervik skulle också ha tagit plats i den här serien, men de har tackat ja till en friplats i division 3.

En hyperintressant serie med många derbymatcher väntar kommande säsong – och Smålands Fotbollförbund har nu släppt spelschemat.

Premiäromgången, planerad till helgen 11–12 april, är fri från derbymatcher och bjuder på följande matcher: Hjorted-Totebo–IF Eksjö, Gullringens GoIF–IK Vista, Västerviks FF–Jönköping Torpa BK, Mariebo IK–Vimmerby IF, Aneby SK–Tjust IF FF och Ekhagens IF–Tranås FF.

Säsongens första möte mellan lag i vårt område kommer i andra omgången när Vimmerby IF tar emot Hjorted-Totebo på Arena Ceos, ett möte som förstås drar blickarna till sig med anledning av att Ahmed Tarabeih, som lämnade VIF till förmån för H/T, riktade hård kritik mot VIF för uteblivna sportsliga satsningar i samband med klubbytet i december.

Övriga matcher med lokalt intresse i andra omgången är IF Eksjö–Gullringens GoIF, Tjust IF FF–Ekhagens IF och Tranås FF–Västerviks FF. Matcherna i andra omgången spelas antingen 17 eller 18 april.

Då spelas säsongens alla kommunderbyn

I tredje omgången väntar första kommunderbyt. Det äger rum mellan Gullringen och Vimmerby på Gullemon och spelas preliminärt fredagen den 24 april. Returmötet på Arena Ceos ligger preliminärt fredagen den 7 augusti.

Kommunderbyna mellan lagen från Västerviks kommun spelas enligt följande:

Västerviks FF-Hjorted/Totebo, preliminärt 1 maj

Västerviks FF-Tjust IF FF, preliminärt 29 maj

Hjorted-Totebo–Tjust IF FF, preliminärt 12 juni

Hjorted-Totebo–Västerviks FF, preliminärt 14 augusti

Tjust IF FF–Västerviks FF, preliminärt 13 september

Tjust IF FF–Hjorted-Totebo, preliminärt 26 september.

Klicka här för att ta del av spelprogrammet i division 4 i sin helhet.