Mahmutaj flyttar hem – tre division 4-lag slåss om hans signatur

Armend Mahmutaj flyttar till Vimmerby i slutet av december och funderar över sin fotbollsframtid med tre division 4-klubbar som de starkaste alternativen. Foto: Privat

Hultsfredskillen Armend Mahmutaj är en duktig fotbollsspelare som har huserat i division 2 och 3 i flera år. Han flyttar tillsammans med sin sambo till Vimmerby mellan jul och nyår och funderar just nu över sin fotbollsframtid. – Det är tre division 4-klubbar som jag har haft kontakt med och som är aktuella för mig, säger han.

Hultsfredskillen Armend Mahmutaj spelade för SK Lojal i flera säsonger och senaste framträdandet i Venaklubben var hösten 2019. Han gick till Oskarshamns AIK, fick A-lagskontrakt med klubben, som då spelade i division 1, 2021 och lånades ut till Högsby IK i två säsonger (2021 och 2022).

Han flyttade därefter till Kalmar, kritade på för IFK Berga i division 2 och lämnade för IFK Oskarshamn i division 3 mitt under säsongen. Han har under de två senaste säsongerna representerat Kalmar City BK i division 3.

Efter flera år på vift har han och sambon bestämt sig för att lämna Kalmar och flytta till Vimmerby.

– Ja, det stämmer. Vi kommer flytta till Vimmerby och flyttlasset går den 30 december så det blir en flytt precis till nyåret, säger Armend Mahmutaj.

Armend ska börja plugga igen och sambon har fått jobb på Vimmerby kommun.

– Jag jobbar på Rädda Barnen i dag och projektanställningen går ut den 31 december. Jag ska börja plugga till polis. Jag är antagen i Malmö och på reservplats i Växjö och det blir studier på distans, säger Armend Mahmutaj.

"Division 4 kommer det bli"

Armend Mahmutajs planerade hemkomst har inte gått de lokala division 4-klubbarna obemärkt förbi. Det är också spel på division 4-nivå som han tänker att det blir 2026.

– Division 4 kommer det bli och det är vad jag vill också. Vilken klubb det blir återstår att se. Det är Vimmerby och Gullringen som jag har varit och testat hos. Jag spelade match med Gullringen i tisdags och var hos i Vimmerby i går. Jag känner till båda föreningarna sedan tidigare. Jag har haft kontakt med Hjorted/Totebo och pratat med tränaren Ayman Hadrous. Jag har sagt att jag håller alla dörrar öppna, men jag jag vill göra det klart så fort som möjligt och då ska det också kännas rätt för mig.

Är det de tre klubbarna som du väljer mellan?

– Om jag ska vara ärlig så är det inte fler klubbar som jag har haft kontakt med från de trakterna. Alla klubbar från Kalmartrakten har jag fått utesluta. Det är de tre klubbarna som jag har haft kontakt med och som är aktuella för mig.

Hur nära är du på att fatta ett beslut?

– Jag har sagt att jag också vill testa med Hjorted/Totebo för att ta del av deras planer och idéer och se hur de tänker. Jag vet att de vill göra någon slags satsning. Det absolut viktigaste är att det känns rätt för mig.

Han spelade 45 minuter för Gullringens GoIF i tisdagens träningsmatch mot Rimforsa IF.

– I och med att många av oss inte har spelat tillsammans tidigare så gjorde vi en bra match i sin helhet. Gör man misstag mot lag från högre divisioner blir man oftast straffad. De gjorde minst lika många misstag, men vi fick inte riktigt samma utdelning. För egen del kändes det helt okej, men flåset är inte riktigt där. Det enda jag har tränat är futsal med Lojal en-två gånger i veckan.

"Träning med struktur"

En återkomst till SK Lojal var aktuellt om de hade kommit till spel med ett lag i seriespel 2026. Vår tidning avslöjade under onsdagen att den tilltänkta comebacken uteblir.

– Som det ser ut blir det inget i Lojal. Det var ett alternativ för mig, men jag säger återigen att det ska kännas rätt för mig. Som jag har förstått det försöker eldsjälarna få ihop ett lag i Lojal, men det är svårt och spelare växer inte på träd, speciellt inte på mindre orter där man får kämpa och slita i varandras spelare.

För Armend är det viktigt att ansluta till ett lag med god träningsnärvaro.

– Jag vill träna och vet att de här tre klubbarna som jag har kontakt med kommer träna. Träna kan alla lag göra, men det ska också vara någon form av kvalité. Man kan dra till en fotbollsplan och sparka lite boll, men det är inte riktigt det jag är ute efter. Det ska vara träning med struktur.