UPPGIFTER: HÄR ÄR VIMMERBY IF:S NYA HUVUDTRÄNARE

Enligt uppgift blir det Pelle Lindqvist och Cornelia Lindgren som tar över som huvudtränare för Vimmerby IF:s damer.
Foto: Micael Rundberg
Tommy Svensson Pöder har länge varit tydlig med att hans uppdrag som huvudtränare för Vimmerby IF:s division 2-lag bara skulle bli ettårigt. Nu uppges det vara klart hur tränarlösningen kommer att se ut säsongen 2026.
Enligt Vimmerby Tidning har klubben kommit överens med de välkända VIF-profilerna Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist, duon som tog sig an uppdraget som assisterande tränare bredvid Tommy Svensson Pöder i vintras.
Cornelia är mångårig spelare och ledare inom Vimmerby IF och jobbar som intendent inom skolvärlden, medan Ica-handlaren Pelle Lindqvist har en bakgrund som både senior- och ungdomsledare inom Hultsfreds FK.
Vimmerby IF har ännu inte offentliggjort något om kommande säsongs tränarlösning, men enligt VT:s uppgifter ska spelartruppen vara informerad om Cornelia och Pelle.
Vi har sökt både Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist.