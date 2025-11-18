18 november 2025
UPPGIFTER: HÄR ÄR VIMMERBY IF:S NYA HUVUDTRÄNARE

Enligt uppgift blir det Pelle Lindqvist och Cornelia Lindgren som tar över som huvudtränare för Vimmerby IF:s damer. Foto: Micael Rundberg

FOTBOLL 18 november 2025 15.49

I vintras klev Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist in som assisterande tränare för Vimmerby IF:s damer bredvid Tommy Svensson Pöder. Enligt uppgift är det nu klart att det blir den duon som tar över som huvudtränare säsongen som kommer.

Tommy Svensson Pöder har länge varit tydlig med att hans uppdrag som huvudtränare för Vimmerby IF:s division 2-lag bara skulle bli ettårigt. Nu uppges det vara klart hur tränarlösningen kommer att se ut säsongen 2026.

Enligt Vimmerby Tidning har klubben kommit överens med de välkända VIF-profilerna Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist, duon som tog sig an uppdraget som assisterande tränare bredvid Tommy Svensson Pöder i vintras.

Cornelia är mångårig spelare och ledare inom Vimmerby IF och jobbar som intendent inom skolvärlden, medan Ica-handlaren Pelle Lindqvist har en bakgrund som både senior- och ungdomsledare inom Hultsfreds FK.

Vimmerby IF har ännu inte offentliggjort något om kommande säsongs tränarlösning, men enligt VT:s uppgifter ska spelartruppen vara informerad om Cornelia och Pelle.

Vi har sökt både Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

