Avspark 2026: Borges äntligen tillbaka på planen: "Vi kan slåss däruppe"

Så här glad är Gustavo Borges av att vara tillbaka på fotbollsplanen. Foto: Rickard Johnston

Med en skadefylld fjolårssäsong bakom sig och en ny säsong runt hörnet går Gustavo Borges in med både motivation och framtidstro. Flera heta derbyn väntar, där mötena med Vimmerby sticker ut lite extra – både med tanke på klubbarnas rivalitet och hans egen bakgrund i VIF. Samtidigt hoppas Gustavo att Gullringens GoIF ska ta nästa steg och på allvar blanda sig i kampen om uppflyttning.

Det väntar en säsong fylld av derbyn i division fyra vilket Gustavo Borges ser fram emot. Särskilt matcherna mot Vimmerby IF.

– Det ska bli kul med så många derbymatcher. Matcherna mot Vimmerby ser jag fram emot extra mycket, säger Borges.

Även derbyna mot Hjorted/Totebo, Västervik FF och Tjust IF FF lockar, men just Vimmerby har en särskild plats. Dels handlar det om att det är ett kortare avstånd mellan klubbarna, dels den speciella känslan kring matcherna. Samtidigt uppskattar Borges att årets säsong innebär mindre resande.

– Det ska bli skönt med lite kortare resor i år. Förra säsongen var det många långa bortamatcher, ofta till Jönköpingsområdet.

Hyllar målvakten



I truppen finns det flera spelare som imponerar på honom. Borges lyfter särskilt fram målvakten Petter Gustafsson.

– På träningarna är han alltid den bästa, även att han målvakt. Är man osäker på hur övningen går till är det bara att kolla på Petter, säger Borges.

Han nämner även forwarden och yttermittfältaren Yassin Jalil Kader som en spelare som sett lovande ut både under försäsongen. Dessutom lyfter Borges fram att truppen innehåller många unga spelare med stor potential.

– Vi har många unga som kan bli hur bra som helst om de får mer rutin från spel i division fyra.

Något uttalat mål har laget inte formulerat tillsammans, men enligt Borges har ambitionen varit tydlig länge.

– Målet har varit att ta nästa steg ända sedan jag kom till Gullringen 2023.

Återhämtad efter knäskadan

Förra säsongen höll laget på att plocka en kvalplats men tappade greppet under de sista omgångarna och slutade till sist femma. I år tror Gustavo Borges att laget återigen kan vara med i toppen.

– Jag tror att vi har chans att slåss däruppe och utmana om förstaplatsen. Men Vimmerby IF har pressen på sig.

För Borges personligen var fjolåret tufft. Han ådrog sig en knäskada tidigt på säsongen och tvingades till en längre rehabilitering.

– Det var en stor skada, men jag börjar återhämta mig nu och är så pass bra att jag kan spela igen.

Assar Simonsson, praktikant