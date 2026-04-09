Avspark 2026: Hyllningen till Gullringens målkung: "Går inte att stoppa honom"

Rasmus Bexell svarade för ett av målen när Gullringens GoIF mötte IFK Västervik på försäsongen. Foto: Rickard Johnston

Rasmus Bexells huvudspel är en nyckel för Gullringen i både offensivt och defensivt straffområde. Foto: Rickard Johnston

34 år ung har Gullringen GoIF:s anfallare Rasmus Bexell fått en tydlig uppmaning från Karlo Goranci. Använd din fysik mer. – Han måste förstå sin storlek, söka upp sin motståndare och visa att han är mycket starkare. Jag har mött många spelare genom åren och ”Ralle” är den enda jag inte kan rubba en millimeter, säger Karlo och får medhåll av Bexell. – Han har helt rätt. Jag kan använda min tyngd ännu mer.

Rasmus Bexell är överlägsen skyttekung i Gullringens GoIF de tre senaste säsongerna med totalt 35 fullträffar. Den fysiskt starke anfallaren är ett viktigt vapen, inte minst vid fasta situationer.

– Jag kan bidra med rutin och ska väl försöka göra lite mål också. Jag är ingen löpstark herre och ska hålla mig mycket som möjligt i straffområdet, säger Bexell.

Och även om det blivit många mål tror huvudtränaren Karlo Goranci att det finns ännu mer potential i anfallaren.

– Jag försöker få honom att förstå storleken på sin kropp och använda den ordentligt. Han behöver söka upp sin motståndare, hålla fast lite och visa hur stark han är. Det går inte att stoppa honom i luftrummet. Sedan gillar jag när han blir lite arg på planen och springer och jagar. Ingen vill ha en 100+ kilos man på två meter efter sig.

"Vi har mer speed i år"

Rasmus Bexell själv håller med om att det finns utvecklingspotential.

– Jag har varit dålig i hela mitt fotbollsliv på att använda min tyngd fullt ut. Jag gör det lite grann men skulle kunna göra det ännu mer. Det är något vi jobbar med varje träning och det blir väl bättre och bättre.

Hur ser du på årets trupp jämfört med fjolårets?

– Alla har blivit ett år äldre och det känns som att vi har mer speed i år. En ungdomlig entusiasm. Sedan kommer Haris (Dreco) göra väldigt mycket. Han vill ha boll, har pondus och springer många meter på planen.

Hur ser du på din egen roll i laget?

– En pådrivare. Jag påminner alla om att vi måste ha bra kvalitet på träningarna.

Var nära att lägga av

Efter en skadedrabbad fjolårssäsong med knäproblem funderade 34-åringen på att lägga av. Att det nu blir en intressant division fyra-serie med många derbyn spelade in i beslutet att fortsätta.

– Det blir väldigt roligt och det var lite därför jag valde att spela ett år till. När jag var yngre var jag taggad och nervös inför varje match. Nu när jag blivit lite äldre behöver jag lite tugg och närkamper och derbyn är skitkul.

Bexell, som tidigare aldrig har mött Vimmerby IF i seriesammanhang, ser rivalen som storfavorit till seriesegern.

– Solklart. Med den satsning de gör och spelare som de betalar hit och dit är de solklara favoriter. Tar de inte hem serien är det väldigt konstigt.