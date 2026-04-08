Avspark 2026: Gullringens GoIF ska tysta tvivlarna: "Kommer vara ett lag att räkna med"

Ett svårbedömt Gullringens GoIF som tappat ett par tongivande spelare och har en tung försäsong i ryggen. Men med seriens bästa mittbacklås och nyförvärvet Haris Dreco har nygamle tränaren Karlo Goranci ändå goda förhoppningar. – Vi kommer att bli bättre och bättre och vara ett lag att räkna med, säger han.

Karlo Goranci har återvänt till Gullringens GoIF som huvudtränare och vill sätta sin prägel med en offensiv och passningsorienterad fotboll. Hittills under försäsongen har laget blandat och gett och tränaren medger att det finns en hel del att slipa på.

– Framför allt handlar det om vad vi gör med bollen. Inte bara när en spelare har bollen vid fötterna utan även inom laget. Att vi inte blir stillastående utan ständigt är i rörelse, säger Goranci.

Kreativ offensiv

Samtidigt är han noga med att inte hålla sina offensiva spelare i för strama tyglar.

– Vi har en grundstruktur som vi bygger spelet ifrån och det är viktigt att alla vet vad vi ska göra på planen. Men det gäller inte i varje moment. Offensiv fotboll ska vara kreativ och då blir det också egna beslut. Jag vill inte stänga ner det kreativa och hela tiden säga: ”Här ska du springa, här ska du stå”. Då blir det inte den fotboll jag vill stå för.

Sedan förra säsongen har Gullringens GoIF tappat viktiga duon Fauzi Dotor och Victor Okeji samt talnangen Enock Jörgensen. På pluskontot är Gustavo Borges tillbaka efter korsbandsskada och så sent som i mars plockades Haris Dreco in.

– Vi kan inte hymla om att vi behövde lite spets och Haris är en väldigt duktig division fyra-spelare som även presterat bra i division tre. Han har karaktären vi söker och viker inte ner sig i dueller. Han kommer in med kvalitet och blir viktig för oss, säger Goranci och fortsätter:

– Gustavo är en jättetrevlig kille som hälsar på alla och är positiv och glad. Han har bra ledaregenskaper och kommer bara bli bättre och bättre. Han brinner verkligen för fotboll och kan bli en ledande spelare för oss.

Beroende av mittbacksduon

En annan spelare som Karlo Goranci tror mycket på är Yassin Jalil Kader.

– Han hade en bra debutsäsong förra året men jag tror att han växla upp ännu mer. Jättefin potential, bra steg, bra fötter, bra teknik. Han kommer kunna avancera och spela högre upp om han själv vill det.

Defensivt hänger som vanligt mycket på mittbackarna Ola Lindblom och Alexander Svartz tillsammans med keepern Petter Gustafsson.

– Ola och Alex har spelat ihop i sju-åtta år och har ett väldigt bra samarbete ihop. De kompletterar varandra jättebra och det är klart att vi är beroende av dem. Det finns inga bättre mittbackar häromkring.

"Kommer aldrig vara uträknade"

Att det är en intressant division fyra-serie vet ni. Derbyn mot Vimmerby IF och lokala möten med Hjorted/Totebo, Västerviks FF och Tjust IF FF.

– I ren kvalitet tror jag att det kommer bli en bättre ”fyra” från botten till toppen på många år. Många roliga derbyn med mycket publik, både mot Vimmerby IF men också Totebo som alltid har med sig anhängare till sina matcher. Det kommer att bli en väldigt bra serie med division fyra-mått med favoritskap på Vimmerby.

Du ser VIF som favoriter?

– Ja, de ska vara solklara favoriter. De har en väldigt bra trupp och spelare på bänken som kan hoppa in och förändra en matchbild. Sedan vill jag sätta ett utropstecken på Jönköpings Torpa BK som sprungit hem sexan och femman och vann Aneby Cup.

Gullringens GoIF premiärspelar på Gullemon mot IK Vista och då förväntar sig Karlo Goranci att grundspelet sitter.

– Vi ska vara bättre än vad vi har varit fram tills nu och ha grundstrukturen på plats. Vi kommer bli bättre ju längre säsongen går och vara ett lag som går att räkna med. Vi kommer aldrig att vara uträknade i någon match.