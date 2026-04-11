Premiärnerver – ändå tog Djursdala SK tre poäng: "Bättre tränade"

Tre mål framåt. Bara två insläppta. Ludvig Lundqvist, Anton Brosson och Tias Svensk Rosin ordnade en premiärseger för Djursdala SK borta mot Höreda. – Väldigt skönt. Vi blandade och gav och jag tror att det var lite premiärnerver inblandat, säger tränaren David Henriksson.

En på papperet lurig bortamatch borta mot Höreda. Då visade Ludvig Lundqvist klassen direkt när han sköt in en frispark från distans redan efter sju minuters spel. Men ett dåligt bolltempo från DSK gjorde att Höreda tilläts komma tillbaka in i matchen och kvittera.

– Vi var inte tillräckligt påkopplade efter ledningsmålet. Vi kändes nervösa och ängsliga och var inte riktigt där. Samtidigt är Höreda tunga att möta, säger David Henriksson.

Brorsson presenterade sig direkt

Resultatet stod sig in i pausvilan och bara sex minuter in i halvlek nummer två presenterade sig nyförvärvet från Vimmerby IF, Anton Brorsson, i målprotokollet. Alfred Nyman tog sig förbi på kanten och skickade in ett inlägg som skarvades vidare av Simon Henriksson framt till Brorsson som tog ner bollen och stänkte dit 1-2.

– Ett fint mål, konstaterar Henriksson. Vi kom ut mycket bättre i andra, hade kontroll och visade att vi var bättre tränade.

Sigge Söderholm, som hade ett övertag på sin vänsterkant genom hela matchen, tog sig sedan förbi och slog ett hårt inlägg som Tias Svensk Rosin förvaltade på bästa sätt. Höreda fick in en reducering men Djursdala SK höll undan och plockade med sig tre sköna poäng hem.

– Vi blev lite ängsliga efter deras andra mål men ligger ändå kompakta och gör det rätt bra. Det finns lite att jobba på, men en hel del bra att ta med sig också.

Anton Brorsson, Albin Isaksson och Sigge Söderholm stack ut i Djursdala SK och förtjänade beröm.