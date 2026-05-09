Tredje raka förlusten för Djursdala SK: "Möter ett bättre lag"

Nej, Djursdala SK hade inte så mycket att sätta emot Ruda IF hemma på Dalavallen. 0-4 och tredje raka förlusten. – Vi möter ett lag som är klart bättre och gör det bästa vi kan i dag, även om vi släpper in lite för enkla mål, säger David Henriksson.

Djursdala SK hängde med hyfsat i en halvlek mot Ruda IF. I paus var ställningen 0-1 sedan gästernas Tobias Andersson öppnat målskyttet efter en halvtimme. Men i andra halvlek orkade DSK inte längre stå emot. Inom loppet av nio minuter satte Ruda IF två raka mål och avgjorde matchen. Slutresultatet skrevs till klara 4-0.

– Ruda ska vinna den här matchen och har ett klart bättre lag på papperet. Vi är ändå med och skapar lite halvchanser men lite av skador och är lite tunna. Samtidigt lastar jag ingen som är med i dag. Nu har vi mött de två tuffaste lagen i serien och både IFK Oskarshamn och Ruda IF är alldeles för bra för division fem.

"Gräver inte ner oss"

Då är David Henriksson desto mer besviken över förlusten mot Hultsfred FK förra veckan.

– Där borde vi ha gjort det bättre i andra halvlek. Den här matchen gräver vi inte ner oss för och det handlar om att hitta energi och jobba hårt för att komma tillbaka. På försäsongen gjorde vi två jättebra insatser mot starkt motstånd i Hjorted/Totebo och Gullringen och vi behöver komma tillbaka till det. Vi släpper till lite för enkla mål och även om vi gör en okej fotbollsmatch visar 0-4 något annat. Nu måste vi vända på det här, säger DSK-tränaren.

Tredje raka förlusten gör att Djursdala tappar mark i tabellen.