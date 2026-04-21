Flera lag tippas slåss om att vinna: "Guldet ska hem"

De åtta lagledarna för klubbarna i Bauhausligan 2026 i samband med upptaktsträffen. Foto: Ossian Mathiasson

Västervik är en av favoriterna till SM-guldet. Men det är även Eskilstuna Smederna och Lejonen. – Guldet ska hem. Det blev ett snöpligt slut förra året, säger Joel Andersson i Smederna.

Vid upptaktsträffen stod det klart hur lagledarna själva tror att det går i Bauhausligan 2026. Västervik tippas hamna överst i grundserien med Lejonen som tvåa och därefter Smederna. Indianerna tippas fyra och Dackarna femma.

När det gällde guldet var det tre lag som stack ut. Tre lagledare tror att Smederna får jubla högst i höst medan Västervik och Lejonen fick två röster vardera.

Smederna representerades av sportchefen Pierre Lund och föraren Joel Andersson.

– Svensksidan ser väldigt intressant ut. Vi vill ha konkurrens och då presterar man bättre. Vi är också väldigt glada att få tillbaka Lebedevs (Andzejs). Han är nästan en smed i grunden och har haft sin bas i Eskilstuna. Det ser lovande ut och vi vill ta guld, säger Lund.

Även Joel Andersson är inne på att ta revansch för finalförlusten mot Västervik förra året.

– Guldet ska hem. Det var nära förra året och det blev ett snöpligt slut. Nu ska vi bara ut och köra. Jag tror att det kan bli riktigt bra.

"Vore tjänstefel"

För Stefan Ekberg, biträdande lagledare i Lejonen, är det en intressant säsong som väntar.

– Topp fyra är det första målet. Vi har kvar stommen och har velat byta ut så få som möjligt. Det kommer bli rotation och det hade vi även ifjol.

I slutändan har han bara en valör i sikte.

– Det första målet är som sagt topp fyra, men sedan går man givetvis för guld. Något annat vore tjänstefel, men det är små marginaler i slutet.

Berntzon i Indianerna

Ingen tippar att Indianerna ska ta hem guldet, men Kumlalaget ser onekligen intressant ut på papperet.

– Grunden har varit att bredda och hitta ett lag med många möjligheter. Vi har fiskat rätt brett och hoppats landa lite stora, feta fiskar i nätet. Nu är vi inte lika skadekänsliga. Det har blivit totalhaveri för oss inför slutspelet, men nu har vi byggt en bredd att jobba med, säger indianlagledaren Peter Johansson.

Oliver Berntzon kallas ligans bästa svensk av Peter Johansson och har bytt Lejonen mot Indianerna efter fem säsonger där.

– Jag har ingen kravbild, men vill hitta tillbaka till nivån jag ska hålla. Det är nya motorer och mycket nytt, men det handlar om att komma upp ur hålan. Det är en lång väg upp ur hålet. Nu har jag fullt fokus på den nya säsongen, säger Berntzon.