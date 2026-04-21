Då ska fiberbolaget bli lönsamt: "Måste vända det här"

Vimmerby Fiber, kommunens eget fiberbolag, har gått med underskott sedan start. 2025 blev resultatet -4,9 miljoner kronor. – På ett par, tre år ska det bli ett lönsamt bolag. Det är en förhållandevis kort horisont, säger Marie Arvidsson, som snart tar över som tillförordnad vd i VEMAB-koncernen.

Ända sedan 2012 har Vimmerby kommun själva satsat på fiberutbyggnad i kommunen. 2018 bildades bolaget Vimmerby Fibernät AB och tog över fibernätet i kommunen.

Bolaget har gått med underskott sedan start och 2024 landade resultatet för bolaget på -5,6 miljoner kronor. Under 2025 skedde flera satsningar och bolaget gick från en till två anställda under året.

2025 hade man budgeterat med ett underskott på 5,8 miljoner kronor. Resultatet blev ett underskott på 4,9 miljoner kronor. Intäkterna var cirka 700 000 bättre än budgeterat och utgifterna närmare 100 000 lägre än förväntat.

– Vi hade högre intäkter för svartfiberhyra samförläggning än budgeterat, säger Marie Arvidsson, som snart blir tillförordnad vd.

Då ska fiberbolaget bli lönsamt

Kostnaderna på helåret var något lägre.

– Vi hade budgeterat med två resurser på helåret, men rekryteringen skedde efter ett halvår. Vi gör på sista raden ett negativt resultat, men det är ett lägre underskott än budgeterat.

Viktiga händelser under året är fortsatt utbyggnad och att flertalet flerfamiljsfastigheter anslutits under 2025. Ytterligare nya anslutningar har också skett i tätorten. Bland annat har Älåkra slutförts.

– Vi jobbar hårt med affärsutveckling för att nå en långsiktig lönsamhet i bolaget. Vi har gjort underskott i ett antal år, men tagit en del viktiga beslut inför 2026 och underskottet ser inte alls ut att bli i paritet med tidigare underskott.

När tror ni att det kan bli ett lönsamt bolag?

– Inom ett par, tre år. Det är en förhållandevis kort horisont.

Diskussionen med Vimarhem pågår

Inför 2026 har man budgeterat med -1,6 miljoner. Stor skillnad mot föregående år alltså.

– Det ser ut som att vi kan hålla det. Saker kan hända, men vi måste vända det här till svarta siffror inom en relativt kort tid framåt. Det är ett litet bolag, men nu har vi gjort en hel del saker, säger vd Olle Fogelin.

I vintras stod det klart att post- och telestyrelsen godkänt en ansökan från Vimmerby Fiber på totalt drygt 14 miljoner kronor till olika stödåtgärder. Det rör sig om ett område som döpts till Tuna Norra, ett som heter Tuna Södra och ett som kallas Frödinge-Västervik. Sammanlagt handlar det om 144 anslutningar.

– Det är ett nytt stort projekt där vi får stöd av post- och telestyrelsen.

När det gäller Vimarhem och potentiell anslutning av 900 lägenheter i tätorten är Olle Fogelins besked inget annat än för ett år sedan. Vimarhem har haft Telia som fiberleverantör i tätorten i många år.

– De bitarna pågår och både vi och Vimarhem avvaktar nu hur rättsläget kommer se ut framöver. Det finns ett antal liknande diskussioner i landet och de ärendena ska nu upp i nästa rättsliga instans. Det kan då bli ett prejudikat och vi är helt överens om att invänta det.

Skulle Vimmerby Fiber få in det kommunala bostadsbolaget i sin portfölj skulle det få avgörande betydelse.

– Det skulle betyda mycket absolut. Det är jätteviktigt för fiberbolaget, säger Olle Fogelin.