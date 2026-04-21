Talangerna Avon och Noel vill ta nästa kliv – tror på sina egna lag

Talangerna Avon van Dyck och Noel Wahlquist var förarna som representerade Dackarna respektive Västervik på tisdagens speedwayupptakt.

Med de nya reglerna i Bauhausligan väntas både Avon van Dyck och Noel Wahlquist spela betydande roller för sina klubbar under årets säsong.

De två representerade Dackarna och Västervik tillsammans med Morgan Andersson och Mikael Teurnberg i Motala den här upptaktsträffen.

– Det känns bra. Om jag pratar för mig själv har jag fått en bra start på säsongen. Det har varit en mjukstart, men jag ökar nu successivt med träningar och tävlingar och kommer vara ordentligt redo i slutändan. Jag hade ett stort lyft föregående säsong och vill bygga vidare på det, säger Avon van Dyck.

Han slåss tillsammans med sin bror Sammy samt Daniel Hauge Sjöström och Thomas H Jonasson om reservplatserna.

– Jag tror att vi alla har möjlighet att köra där och att det går att plocka ut det bästa av oss. Jag tror att de två som kör kommer förtjäna det. Alla vi svenskar, om man bortser från Timo (Lahti), kör i samma lag i andra serier och vi kommer köra för laget. Jag tror att det kan bli en bra säsong.

"Stora chanser att göra det"

Noel Wahlquist är också igång och förbereder sig inför speedwaysäsongen och ser fram emot att jobba med Mikael Teurnberg igen.

– Det är träningsmatch nästa vecka och det blir kul att se var man står. Jag hade "Micke" två år i Dackarna och det ska bli kul.

Hur ser du på möjligheterna att försvara guldet?

– Vi har stora chanser att göra det, men sedan är det massa lag som vill det.

Vad tror du om chanserna att få åka mycket?

– Vi kan ha olika laguppställningar och det gäller att göra det så bra som möjligt. Gör jag det får jag nog åka.

Skadefri vinter bakom sig

Noel Wahlquist har en skadefri vinter bakom sig.

– Det ska bli extremt kul att vara i Västervik igen. Jag har tränat hårt i vinter och införskaffat mig en del nytt. Jag försöker bygga upp mer och mer. Jag har haft någon skada nästan varje år och man strävar alltid efter att åka så mycket som möjligt.

Dackarna nämns i år inte alls i förhandssnacket kring guldet.

– För oss är det största fokuset att börja om från början, få till bra racing och få hit publik igen, säger Avon van Dyck.

De båda ungtupparna tippar dock själva på att laget de representerar tar guld i höst.