Sammy tillbaka i Dackarna – slog till med en heatseger

Sammy van Dyck hade en bra kväll i premiären mot Vargarna. Foto: Simon Henriksson

Förra året i Lejonen. Nu är Sammy van Dyck tillbaka i moderklubben och vann tillsammans med Tomas H Jonasson den viktiga reservkampen mot Vargarnas dito. – Kul att vara hemma igen, konstaterar Sammy.

Han har tagit steg under sin tid i Smålandsrivalen Lejonen. I år är Gislaved bortbytt mot hemmaplan och Målilla igen. Tanken var att brorsan Avon van Dyck skulle kört premiären.

Men det blev Sammy van Dyck som fick chansen. Han tog sex poäng på fyra heat och tillsammans med Tomas H Jonasson vann han reservkampen mot Vargarnas duo Filip Hjelmland och Ludvig Selvin klart.

– Kul att vara hemma igen och det gick ju bra till slut. Vi (reserverna, reds.anm) gjorde det vi skulle kan man nästan säga. Vi undvek nollorna, säger Sammy van Dyck efter premiärsegern mot Vargarna.

I det andra reservheatet slog han till med en heatseger.

– Det känns som att jag aldrig haft ett bra heat här i Målilla nästan, så det var skönt.

"Blev bra ändå"

Trots förutsättningarna med ihållande regn dagarna före premiären blev det racing på Skrotfrag Arena.

– Det var svårt. Vi skulle ha tränat i måndags, men då blev det inget. Sedan skulle vi tränat i dag på förmiddagen, men det blev inget då heller. Även att vädret var som det var, så blev det bra ändå tycker jag.

Hur ser du kampen som nu väntar mot bland annat brorsan?

– Vad ska man säga? Det är tufft helt enkelt.