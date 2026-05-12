Nu tar Roxx nästa steg – HR-appen blir Envodium

Roxx i Vimmerby tar nu nästa steg. Deras populära HR-appen växer och byter namn till Envodium. Det är en digital samlingsplats som i dag används av över 60 000 användare och samlar hela organisationen i en och samma app.

Under de senaste åren har HR-appen hjälpt hundratals företag att komma närmare sina medarbetare. Nu väljer Roxx att samla all sin teknik under ett och samma namn.

Envodium har alltid varit namnet på den motor som driver appen och det är samma teknik som ligger bakom bolagets hemsidor och webbtjänster. Att låta Envodium bli gemensamma varumärket är ett naturligt sätt att visa systemets fulla bredd.

– Vad vi faktiskt ser är att alla företag har behov av appen. Vi vill göra det enkelt för medarbetare att känna stolthet och delaktighet på sin arbetsplats, säger Pontus D. Schiöld, vd på Roxx Webb.

Lanseringen av Envodium har uppmärksammats internt inom Roxx. För ett par veckor sedan samlades hela företaget för en intern lansering där medarbetarna fick ta del av den nya riktningen, bakgrunden till namnbytet och visionen framåt. Dagen avslutades med en gemensam kvällsaktivitet där resan från HR-appen till Envodium firades tillsammans.

"Kan bli hur stort som helst"

"Envodium är byggt för att vara kundens helt egna verktyg. Genom att appen klär sig i företagets unika färger och logotyp blir den en digital hemvist som bygger stolthet och samhörighet i hela organisationen. Det handlar om att skapa en plats där varje medarbetare känner sig som en del av laget, oavsett om man befinner sig på kontoret eller ute i fält", skriver Roxx i pressmeddelandet.

I Envodium samlas allt från schema och nyheter till viktiga dokument och rapportering på ett och samma ställe. "När alla processer pratar samma språk minskar stressen och krånglet försvinner. Det är det som Roxx kallar för "Total Zen" – en ordnng i systemet som ger arbetsro på riktigt", skriver man vidare.

Med en stabil grund att bygga vidare på och tusentals dagliga användare ser Roxx nu ljust på framtiden.

– Vi ser inga begränsningar utan tror att detta kan bli hur stort som helst. Vi är stolta över att driva den här resan vidare från vår bas här i Vimmerby, säger Pontus D. Schiöld.