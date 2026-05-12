FBSK tog säsongens första seger mot Ankarsrum

Ankarsrums IS och Frödinge/Brantestad SK jagade säsongens första seger i division 6. FBSK lyckades ta hand om samtliga tre poäng på Bruksliden. – Vi kändes bestämda på att vi skulle vinna i dag, säger tränaren Patrik Nilsson.

Albin Hellenstierna öppnade målskyttet i 19:e minuten och Robin Thorén Johansson kvitterade till 1–1 i upptakten av andra halvlek. Sedan dröjde det till matchens slutminuter innan FBSK avgjorde matchen. Joel Nilsson satte 2–1 i 87:e minuten och Albin Hellenstierna 3–1 på tilläggstid.

– Så skönt. Jag är stolt över grabbarna. Mycket bra inställning och fint spel. Jag tycker att vi är värda de tre poängen, säger Patrik Nilsson.

Vad är du mest nöjd med?

– Närkampsspelet. Vi vinner fler närkamper än vad vi förlorar och så tycker jag inte att det har sett ut i de tidigare matcherna, säger han och fortsätter:

– Det var absolut ingen promenadseger. De fick ett mål bortdömt för offside när vi passade till dem och där har vi lite flyt. Hade de fått in 2–2 är det klart att det hade blivit annorlunda. Vid ställningen 1–1 drog ”Hellen” bollen i stolpen och då tänkte man ”det är inte vår dag i dag heller”. Gör man rätt saker många gånger så får man till slut utdelning. Moralen är bättre i dag. Vi kändes bestämda på att vi skulle vinna i dag.

"Skulle ha löst det här"

Ankarsrums tränare Daniel Wernersson kände besvikelse efter matchens slut.

– Jag är besviken. Det känns pissigt. Vi är det bättre laget i egentligen hela matchen så det känns förjävligt. Vi skulle ha löst det här, säger Daniel Wernersson.

Vad är det som brister och som gör att ni förlorar matchen?

– Orken. Det syns att det fattas en försäsong i grabbarna. Svårare än så är det inte. Vi kommer till lägen. Det är ribban, det är mållinjen och det är en boll som är inne och som domarna inte ser. Det är massa småskit. Det är bara att bita i det sura äpplet, säger han.

Robin Thorén Johansson var bäst i Ankarsrum. Fredric Carlsson, Tage Falk och Olle Mannefred stack ut i vinnarlaget.