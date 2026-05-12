Andersson om stjärnans leverans: "Det här var en markering"

Fågel eller fisk? Tai Woffinden visade att han är en världsförare och britten levererade 13 poäng för Dackarna i 53-37-segern mot Vargarna. – Det här var en markering, säger Morgan Andersson om sin gunstling.

Dackarnas nygamle lagledare Morgan Andersson var inne på det en hel del inför matchen. Britten Tai Woffinden har inte fått en flygande start på sin comebacksäsong och beskrev det som att Woffinden är under kraftig press i Polen.

Han hoppades att världsstjärnan, som han jobbat med många gånger tidigare, skulle få till det i Målilla.

Hur det gick? Tai Woffinden levererade stort och körde ihop 13 poäng på fem heat. Om Morgan Andersson var nöjd med hans kväll?

– Vad tror du? Tror du polackerna har kollat något i dag? Det här var en markering. Det är Ekstraligaförare han slår. Jakobsen är hans lagkompis och poängbäst i laget. Jag är superglad "Woffy". Även för Dackarnas skull såklart, men nog mest för honom. Jag vet hur han fungerar, men det är klart som fan att det är press på honom. Det är duktig press för honom i Polen på söndag, säger Morgan Andersson.

"Underhållning gör man inte på ett dygn"

Han var förstås mycket nöjd med en hel del annat också.

– Jag är jättenöjd med insatsen som lag. Jag har poängterat hur viktig reservkampen är och den vinner vi med 13 plus tre bonus mot fem plus en. Det är superviktigt och en stor del av matchen. Artem som kapten gör det kanon, Timo sliter på och Matias bytte cykel efter två heat och fick bättre poängskörd. Nazar finns det mer att ta ut av, men banan är helt annorlunda nu och han har ingen glädje av förra året.

Vad betyder det att få den här starten på säsongen?

– Det är jätteviktigt, men det är lika viktigt att det var underhållning och det var bra racing. Det var bra racing i mitten av tävlingen, men sedan blev det lite för snabbt på slutet. Det är svårt när det är en regntävling, men jag tycker ändå att vi är en bit på vägen. Det var fler omkörningar i dag än alla gånger jag varit här med Västervik på slutet tillsammans. Underhållning gör man inte på ett dygn, utan det tar sin tid.

Hyllade banpersonalen

Publiksiffran på 2 009 personer överraskade Morgan Andersson.

– Var det så många? Jag var supernojig inför. Sex grader, regn i ett dygn – det var värsta tänkbara. Vi hade inte kommit på banan innan heller och fick inte ett varv där ute.

Han ville också hylla banpersonalen ordentligt.

– De har gjort ett djävulskt jobb Jörgen, Peter och Magnus. De har hållit på hela dagen alltså och det var spänt innan. Väderapparna stämde inte och det kom knappt märkbart regn nästan hela tiden. Det gick inte att träna innan.

Efter segern samlades dackelägret i flera minuter för att diskutera igenom matchen och banan.

– Det gör vi ihop och det är världsförare det handlar om. Det här är ett bra lag och jag är nöjd. Speedwayfamiljen är stor och det är allt från kökspersonal till parkeringspersonal som måste fungera. Det här var en bra start med 16 poäng upp.