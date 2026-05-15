Vimmerby bjöd Tjust på ny lektion – han gjorde hattrick

Vimmerby fick jubla över en ny storseger i division fyra. Foto: Jakob Karlsson

Tjust fick en rejäl lektion av Vimmerby i genrepet vid påsk. Men av den lärde man sig noll och intet. Ikväll blev det en utskåpning på XL Bygg Arena. VIF vann med 6-1 (3-1).

Kunde Tjust bjuda på bättre motstånd än i 5-0-matchen i påsk? Det var den stora frågan inför kvällens derby i Vimmerby. Svaret kom snabbt och tydligt och det var absolut ett nej.

Tjust blev helt utspelat i 90 minuter och hängde helt enkelt inte med i Vimmerbys överlägsna tempo och passningsspel. På högerkanten firade VIF särskilt stora triumfer där Melker Johansson var ostoppbar och låg bakom flera mål.

Effektiviteten stod Selatin Shaljani och Armend Mahmutaj för. Den förstnämnde gjorde hattrick och Mahmutaj nätade dubbelt, där volleyträffen fram till 4-1 var en rejäl godbit. 6-1 kom med fem kvar genom Max Karlsson.

Släppte första målet på 467 minuter

Vimmerby gick tidigt upp till 2-0, men reduceringen kom direkt efter 2-0-målet när Isak Stenbeck skickade in en lurig frispark. Målet var Vimmerby första insläppta på 467 minuter – en vittnesbild så god som någon om lagets överlägsenhet i säsongsupptakten.

Tjust var ett par minuter från att komma till paus med ettmålsunderläge – men 3-1 på hörna i 40:e tog helt knäcken på laget.

I upptakten av andra gick Vimmerby fram till 5-1 och dödade all spänning. Hela hemmalaget imponerade, där Oskar Stejdahl dominerade på mittfältet och Melker Johansson var sylvass så fort han involverades. Tremålsskytten Selatin Shaljani ska förstås också hyllas – som en professor sa en gång i tiden: tre mål är tre mål.

Tjust främsta spelare var målvakten Olle Eklöv som förhoppningsvis inte känt sig så ensam tidigare i livet.

Kommentarer från matchen kommer senare.