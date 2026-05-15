Advokaten efter friande domen: "Processen har varit en mardröm"

Peter Frisén har varit försvarsadvokat åt den man som friats för våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån/Privat

På fredagen meddelade tingsrätten friande dom efter att åklagare Linda Caneus valt att lägga ner åtalet mot den Hultsfredsman som suttit häktad misstänkt för våldtäkt mot barn. – Processen har varit som en mardröm för honom, säger mannens försvarsadvokat Peter Frisén.

Mannen misstänktes för att ha utsatt en flicka för brotten mellan 2023 och 2025. Flickan stod under fostran till mannen som nu alltså frias från anklagelserna om våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn.

– Han är väldigt lättad över den friande domen, säger Peter Frisén om mannens syn på processen.

Hur mår din klient idag?

– Han mår bättre, även att han inte mår bra. Det har varit som en mardröm för honom, det här som varit, men är som sagt en stor lättnad att han frias.

Hur skulle du säga att det här påverkar honom i hans vardagliga liv?

– Han har börjat återgå till vardagen, det är så mycket jag vill säga, säger Peter Frisén som är mycket sparsam med uppgifter i övrigt.

Kan inte styrka brott

Mannen frias nu för alltihop. Åklagaren Linda Caneus har lagt ned åtalet med motiveringen att hon inte kan styrka brott med hänsyn till ändrade förhållanden i utredningen.

Caneus vill inte kommentera vad det är för ändrade förhållanden med hänsyn till parterna.

Kan du säga vad det är som ändrats?

– Nej, det vill jag inte heller göra, det är känsligt när det är barn inblandat, säger Peter Frisén som är glad på sin klients vägnar att åtalet lagts ner.

Hör inte till vanligheterna

Enligt Peter Frisén har det varit en ovanlig gång i ärendet.

– Det har varit huvudförhandling där Kalmar Tingsrätt valde att släppa min klient ur häktet. Åklagaren tog tillbaka åtalet, vilket man inte brukar göra efter att man haft huvudförhandlingen. Vi krävde en friande dom, det är den som kommit idag, förklarar han.