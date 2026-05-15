Trendbrott för Djursdala mot BOIF – het period avgjorde

Ett stukat Djursdala åstadkom ett välbehövligt trendbrott idag. Tio magiska minuter i början av andra gav 3-1 borta mot BOIF.

DSK såg krisen i vitögat idag, men kom ut från de 90 minuterna med ett rungande styrkebesked. Pigga nykomlingen BOIF var ett par nummer för små för ett hungrigt och beslutsamt Djursdala.

Inte ens 1-0 till hemmalaget genom Samir Ali Edris ett par minuter före paus störde DSK. David Henriksson samlade laget i paus och vips var ställningen 1-3 kvarten in på andra halvlek. Anton Brorsson, debutanten Linus Hillström och Anton Palmér svarade för fullträffarna.

– Äntligen, jätteskönt, vi för spelet och kommer ur starkt. De är starka och tunga och skickliga på omställningar. De lyfter mycket boll, men vi håller ihop det bra över hela planen. Det har varit tunga veckor, även om vi mött bra motstånd. Det är inte kul att förlora och man tvivlar alltid. Jag tror att det här betyder jättemycket och även om vi haft tre raka torsk har vi haft jättebra träningar och bra tempo och det smäller. Vi släpper in 1-0 idag, men har en tro på det vi gör. Vi trummar på i andra och har en bestämd inställning i paus att vi ska vinna, säger Henriksson som hyllade nyförvärvet Linus Hillström:

– Han gjorde en jättefin insats, jobbade hårt och kommer bli nyttig för oss.

Hela laget plussas, men målvakten Petter Sandberg, Oskar Bergman och Anton Palmér plussas lite extra. Kvällen blev tyvärr inte perfekt för DSK som fick nyckelspelaren Albin Isaksson skadad.

– Han fick kliva av ganska tidigt i andra med en förmodad allvarlig skada i baksida lår. Det hördes att det knäppte till och statusen är osäker där.

"Mött bättre lag"

Nykomlingen BOIF inledde med tre raka vinster, men har följt upp det med motsatt svit.

– Det är ingen supervälspelad match. Vi tog ledningen i första och hade hyfsad kontroll på Djursdala. De är ganska duktiga för den här serien och vi lyckas ganska bra första 45. Sedan har vi en jäkligt dålig period i början av andra som sänker oss. Vi hade svårt att stoppa det, men sedan avslutar vi bättre igen. Det är en väldigt svag inledning av andra som fäller oss.

Känns det som att verkligheten kommit ikapp er?

– Vi vet att vi möter bra lag här nu, vi kastar inte in handduken och pressar DSK idag och gjorde samma mot IFK Oskarshamn. Det handlar mer om matchschemat, vi vann tre i början och har förlorat tre nu, men vi har mött olika kvalité på lagen. I stora drag har vi gjort det bra serien igenom. Vårt mål är att etablera oss, det är inte att vinna division fem. Vi var taggade på att slå Djursdala idag, de ska ju ligga i toppen så de har ju bevisligen en del att jobba på de också.

Isac Torlamb hyllas i BOIF där alla slet.

