Kanten som är allas mardröm – ”Hade inte velat vara vänsterback”

Melker Johansson hyllas efter den fina insatsen i derbyt mot Tjust. Foto: Arkivbild

Att vara vänsterback mot Vimmerby IF är inte det roligaste just nu. Idag hade VIF:s högerkant total show och låg bakom fem av sex mål.

Det går fort, det är samspelt och spetsen finns där. Noah Zeylon Thoresson och Melker Johansson firar stora framgångar på sin högerkant och snurrade upp Tjust-defensiven flera gånger om ikväll.

Fem av sex Vimmerby-mål kom från högerkanten.

– Jag hade inte velat vara vänsterback när man möter Melker och Noah, jag kan förstå att det är svårt för motståndarna. Det är mycket fart och energi och dessutom har Melker blivit mer produktiv och har en bättre sistaprodukt, säger tränaren David Lindgren.

Tjusts dito Janne Lundberg suckade åt att hans laget inte lyckades lösa problemet.

– Vi försöker justera det lite, men lyckas inte och de är vassa där. De gör fem av sex mål därifrån och det måste vi göra bättre såklart.

"Många kommer få extremt svårt"

Lundberg var uppgiven efter 90 minuters uppvisning.

– Det är inte tillräckligt bra och resultatet speglar matchbilden. 3-1-målet blir för tungt för oss, men det är inget snack. De är fotbollsspelare och är starka och snabba, de spelar i högt tempo.

Vad krävs för att hota Vimmerby?

– Jag tror att många kommer få extremt svårt här. Man behöver kanske få första målet för att störa dem lite, men de spelar på många spelare och det är vackert att se. Man måste ligga nära hela tiden och få medstuds.

"Då ser det ut såhär"

David Lindgren hyllade sitt lag efter den utmärkta insatsen.

– Vi är jättenöjda, vi gör en bra prestation från start till slut. Vi varierar bra i anfallsspelet och försöker komma till avslut på lite olika sätt. När vi tappar bollen är vi alltid där och vinner tillbaka den snabbt.

Alla delar i Vimmerbys spel såg bra ut.

– När vi gör vad ska är vi såhär bra och då ser det ut såhär. Det handlar om noggrannheten och att vi är där till hundra procent.

Ni slog inte av på takten heller?

– Vi försöker hålla fokus på prestation snarare än resultatet. Spelarna som kommer in gör det bra och kommer med ny energi också.

