    Mål i massor och stor glädje. Under torsdagen var det FFA-sammandrag på Ceosvallen. Foto: Pressbild

Stor FFA-turnering på Ceos – 265 spelare på plats

FOTBOLL 16 maj 2026 14.00

Under kristi himmelfärdsdag var det sammandrag på Ceos som Vimmerby IF arrangerade. 265 spelare i 23 olika lag från elva olika klubbar fanns på plats.

Det spelades såväl tre mot tre som fem mot fem och sju mot sju. Totalt var det 265 spelare som plats och åldern var spridd från nio år upp till 65. 

– Wow, vilken generationsblandning och alla är respektfulla och ödmjuka mot varandra. Någon kan bli sur, men då är lagkompisen där eller en motståndare och stöttar upp så spelarna kommer i humör. Sådant skulle man ju vilja se på SvFF-matcher också, säger VIF:s Budo Ericsson. 

Totalt spelades det 49 matcher och hela 345 mål gjordes på dessa matcher. Ofta var det fem till åtta mål per match och den målsnålaste matchen var den mellan Vimmerby och Boren i sju mot sju-spelet. Den matchen slutade 0-1. 

"Fick idel lovord"

Berömen haglade efteråt.

– Vi fick idel lovord för vårt arrangemang. Allt fungerade bra, vi slapp regn och solen tittade fram då och då. De besökande lagen var supernöjda med vårt arrangemang men förstod inte varför planerna kunde vara så dåliga. Ingenstans hade de sett det under våren oavsett var i Småland eller Östergötland de kom ifrån. O, ja, vi har också ställt kommunen den frågan, säger Budo Ericsson.

Han var också väldigt tacksam mot alla ideella krafter som gjorde dagen möjlig. Under vintern och våren har Fotboll för alla-gruppen ökat med sex nya spelare.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

