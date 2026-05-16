MORDFÖRSÖK I VÄSTERVIK – KVINNA SKADAD

En mycket allvarlig händelse inträffade i Västervik inatt. En skadad kvinna anträffades i närheten av en balkong. Polisen har anhållit en man och utreder händelsen som mordförsök.

Larmet kom in vid 23.19 och kvinnan fördes till sjukhus med ambulans. Hon har varit talbar under natten, men skadeläget är okänt.

Med mannen, som är cirka 30 år gammal, har kvinnan haft någon form av relation. Han grips och är nu anhållen, misstänkt för försök till mord.

Både lägenheten och området nedanför balkongen är avspärrade.

– Det är väldigt oklart vad som hänt, hon hittas skadad vi balkongen och vi får utreda hur hon hamnat där och hur händelseförloppet sett ut, säger Katarina Rusin vid polisen.

Vet ni något mer om skadeläget?

– Vi har kunnat prata med henne under natten och jag vet inte om hon är kvar på sjukhuset. Jag har inte fått besked från sjukhuset, men vi har kunnat prata med henne.

Hur högt upp satt balkongen?

– Det vet jag faktiskt inte.

Är mannen känd av er sedan tidigare?

– Det är inget jag vill gå in på just nu.

På söndagsmorgonen meddelar Region Kalmar län att den drabbade kvinnan, som är i 30-årsåldern, vårdas på Intensivvårsavdelningen. Vårdnivån är okänd, likaså skadeläget.