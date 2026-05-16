Blytung förlust för VIF efter kavalkad av brända målchanser

Julia Rosin var en av Vimmerby IF:s bästa spelare när laget förlorade i Bankeryd. Foto: Arkivbild

I veckan blev det ”bara” oavgjort hemma mot Svärtinge SK, och i dag förlorade man borta mot mittenkollegan Bankeryds SK. Det vill inte riktigt släppa för Vimmerby IF i fotbollstvåan – framför allt inte med målskyttet.

– Med tanke på alla chanser vi skapar, med frilägen, målvalksräddningar och träffar i ribba och stolpe, så känns det minst sagt märkligt att åka hem härifrån utan poäng.

Vimmerby IF:s tränare Pelle Lindqvist har upplevt gladare fotbollsstunder än han gjorde i dag, då hans lag förlorade med 2-0 i Bankeryd.

I den första halvleken radade VIF upp chanser, men på något obegripligt sätt var ställningen 0-0 i paus. Dessutom fick Vimmerby ett domslut emot sig som kan ha påverkat matchen. En helt fri Nathalie Johansson kapades tio meter utanför straffområdet av Bankeryds målvakt, som dock klarade sig undan med gult kort.

– Där får man ju vara glad att inte topplocket gick, säger Pelle Lindqvist.

”Helt sjukt”

Den andra halvleken var drygt 20 minuter gammal när hemmalaget tog ledningen.

– En av deras tjejer vänder på en femöring och får drömträff från 30 meter. Det kändes på något sätt lite typiskt att de gör ett sådant mål efter alla chanser vi hade haft, säger VIF-tränaren.

Spiken i kistan slog Bankeryd sedan in i matchens sista spelminut då Vimmerby jagade kvittering.

– Vi går verkligen för det och alla tjejerna ska ha kredd för att de tror på det när vi flyttar upp. Det är klart att vi blottar oss lite då, och de får en frispark som studsar in.

– Det var väldigt tungt i omklädningsrummet efter matchen, eller som någon sa; ”Det är helt sjukt att vi åker härifrån utan att göra mål”. Och jag kan bara hålla med. Nu är det bara att bryta ihop och komma igen nästa helg, säger VIF-tränaren som gav beröm till målvakten Ida Nyman för hennes första halvlek samt till det nykomponerade defensiva innermittfältsparet Julia Rosin och Elin Lindquist.

