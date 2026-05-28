Tuff förlust för Storebro – mittfältaren hyllas stort

Förra omgången avgjorde Storebro sent. Ikväll fick de grönvita smaka på samma medicin. Rödsle satte 2-1 med bara minuter kvar.

Tränaren Jimmi Wickström var missnöjd med den första halvleken. Efter paus höjde hemmalaget upp sitt spel och kvitterade genom Robin Paulsson. Då återstod 30 minuter och SIF gick för segern.

Istället kammade man noll Rödsle kontrade in 1-2 i 88:e.

– Det är surt att tappa poäng, vi gör ingen bra första men höjer oss i andra och får in en kvittering. I slutet åker vi på en omställning och det är rättvist att de vinner i slutändan måste jag ändå säga. De vinner mer dueller och våra spelare gör det jättebra, men vi har många på nya positioner. Vi har en backlinje där bara en är back egentligen. De gör det jättebra, men vi har svårt att få ihop spelet när vi får förändra hela tiden, säger Wickström.

Mittfältaren Ludvig Lindersson plussas.

– Han har utvecklats med sina värderingar och gör alltid toppmatcher inställningsmässigt.

