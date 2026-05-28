Folkfesten närmar sig igen – världsartist är årets dragplåster

Ett stort gäng på plats i Bullerbyn för de sista förberedelserna inför den stora dagen som i år infaller 4 juni.

Isa Reimhult och Smilla Nyström Thelin är två av eleverna som hjälper till med att planera årets Bullerbydagen. Foto: Simon Henriksson

Bullerbydagen har blivit en stark tradition i bostadsområdet Bullerbyn. Dagen lockar närmare 3 000 besökare och i år arrangeras det för 14:e gången. – Vi förändrar inte det som är bra, men hittar nya detaljer varje år, säger Anton Palmér från utvecklingsavdelningen.

Det går inte att beskriva satsningen på Bullerbydagen i Vimmerby som något annat än en folkfest och en succé. Det årliga evenemanget som startades 2010 i syfte att lyfta bostadsområdet har också gjort just det.

Bakom evenemanget står Vimmerby kommun och det kommunala bostadsbolaget Vimarhem.

– När jag träffar ungdomar, som kanske är 15 till 20 år nu, så pratar de om Bullerbydagen och vad de minns. De kanske var fem, sex år när det arrangerades första gången och det har satt sina spår, säger Anton Palmér från kommunens utvecklingsavdelning.

Racke Jakobsson, boendekonsulent på Vimarhem, nickar instämmande.

– Man märker hur många som ser fram emot det här. Jag får ofta frågan om när Bullerbydagen är när jag går här i kvarteret och det väcker varma känslor hos många, säger han.

Simon Lundborg, enhetschef för Vimmerby Mötesplatser, har inte direkt en annan uppfattning.

– Många som bor här, har bott här eller är härifrån tror jag kan känna stolthet över att folk utifrån kommer till deras bostadsområde. De får visa upp hur det är här och det skapar en bra känsla för barnen här. Det är ett väldigt positivt tillfälle för dem.

"Verkligen burit frukt"

Bullerbydagen har också förändrat det allmänna rykte som bostadsområdet hade tidigare.

– Det här skapades som en välkommen till Bullerbyn-grej och det har verkligen burit frukt och blivit något positivt. Vi ser att det har hänt mycket här och inte minst är Asllani Court.

Vad betyder den här dagen för Vimmerby, Bullerbyn och kommunen?

– Om man bortser från det klassiska vad gäller integration och gemenskap så blir det någon slags belöning för många. Det är skol- och terminsavslutning och även någon slags avslutning för personalen som jobbat i ett år. Det blir ett gemensamt tillfälle inför semestern och någon form av belöning, säger Simon Lundborg.

– Vimarhem har också satsat väldigt mycket på det här området de senaste åren med grillplatser, mer ordning och reda, och ökad trygghet. Det har vi jobbat hårt med från Vimarhems sida, säger Racke Jakobsson.

Lamine är årets dragplåster

Årets Bullerbydag äger rum den 4 juni och ett 60-tal organisationer, politiska partier, föreningar och företag kommer att finnas på plats som utställare. Det kommer, precis som tidigare, finnas mat, underhållning, prova på-aktiviteter, hoppborgar och försäljning av diverse slag.

Änglakören, som kommit att bli ett stående inslag finns på plats, liksom lokala förmågor som Kalle Sellbrink, Johannes Widergren och förstås Kulturskolan med stor representation.

Årets dragplåster är dock ingen mindre än Lamine Chissokho. Han är ättling till en välkänd musikfamilj från Senegal och bor utanför Kalmar.

– Det är det stora dragplåstret och han är en världsartist. Han kommer precis från Paris när han kommer hit. Det är roligt att få hit honom, säger Anton Palmér och Simon Lundborg.

I övrigt är mycket sig likt från tidigare. Varför ändra på ett vinnande koncept?

– Vi skruvar på en del saker, men förändrar inte det som är bra. Vi hittar nya detaljer i det här. Vi ser det här som en nöjesdag för många och en dag med skön stämning. Vi tror att det blir mellan 2 000 och 3 000 personer. Vissa spenderar hela eftermiddagen här och en del bestämmer sig för att stanna kvar och käka middagen här också. Vi har tre olika ställen med matserveringar och sprider ut det för att få ett bra flöde, säger Anton Palmér.

Elever från gymnasiet hjälper till

En mångårig tradition på Bullerbydagen är att elever från gymnasiets samhällsprogram med inriktning på beteende finns på plats och anordnar ett barnrättstorg. I år är även mediaprogrammet inkopplat. De kommer bland annat hjälpa till med att fotografera och filma under dagen.

Två av eleverna från de olika programmen är Isa Reimhult och Smilla Nyström Thelin.

– Vi i beteende har gjort frågorna till tipspromenaden och media har gjort den grafiska layouten. Vi har en tipspromenad för ungdomar och en mer för barn, berättar Smilla.

Varfär är det här viktigt?

– Det är viktigt att vi kan vara med och se och lära lite. Inte minst hur det är att planera ett större evenemang.

Hur mycket tid har ni lagt på det i skolan?

– Vi har pratat om det på ganska många lektioner, men själva frågorna gick fort. Det är lite blandat, allt från högtider i olika kulturer till mat i olika kulturer och så lite om Vimmerby och kändisar, säger Isa Reimhult.