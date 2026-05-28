MÄNGDER AV MEDARBETARE SÄGS UPP FRÅN FABRIKEN

Jätteföretaget Fasadglas drar i handbromsen. Runt tjugo medarbetare från anläggningen i Hultsfred sägs upp.

Fasadglas omsatte runt 400 miljoner kronor 2024 och hade 80 medarbetare, fördelat på kontor i storstäder och produktionsanläggningen i Hultsfred. Vinstmarginalen har dock varit låg senaste åren och 2023 blev det en förlust på 13,5 miljoner kronor.

Verksamheten i Hultsfred, som ligger i ett annat bolag, har redovisat stora förluster både 2023 och 2024. I utgången av 2024 hade bolaget 57 medarbetare.

Nu skalar bolaget ned ordentligt. 20 medarbetare sägs upp, enligt våra uppgifter.

Fotnot: Vi har sökt flera företrädare för bolaget och GS-facket utan resultat.

Artikeln kommer att uppdateras.