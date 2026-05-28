MÄNGDER AV MEDARBETARE SÄGS UPP FRÅN FABRIKEN

Cirka 20 medarbetare från Fasadglas sägs upp, enligt våra uppgifter.
Fasadglas omsatte runt 400 miljoner kronor 2024 och hade 80 medarbetare, fördelat på kontor i storstäder och produktionsanläggningen i Hultsfred. Vinstmarginalen har dock varit låg senaste åren och 2023 blev det en förlust på 13,5 miljoner kronor.
Verksamheten i Hultsfred, som ligger i ett annat bolag, har redovisat stora förluster både 2023 och 2024. I utgången av 2024 hade bolaget 57 medarbetare.
Nu skalar bolaget ned ordentligt. 20 medarbetare sägs upp, enligt våra uppgifter.
Fotnot: Vi har sökt flera företrädare för bolaget och GS-facket utan resultat.
