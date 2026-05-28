SMHI varnar – extremt stor risk för skogsbränder

SMHI varnar nu för skogsbränder under torsdag och fredag. I Kalmar län är risken mycket stor eller till och med extremt stor, skriver vädermyndigheten.

De senaste dagarna har det varit flera skogsbränder i Kalmar län. Risken att det blir fler är också stor.

SMHI har nu gått ut med en varning för både torsdag och fredag. Under torsdagen är risken för bränder i skog och mark stor och man skriver att i delar av Götaland är risken mycket stor eller extremt stor.

Under fredagen skriver man specifikt att risken är mycket stor eller extremt stor i Kalmar län.

"Skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag. Var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus", skriver SMHI.

Varningen gäller till 23-tiden den 29 maj.