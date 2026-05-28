Hultsfred blir allra först ut – nu testar man tidtabellstyrd färdtjänst

I maj 2025 fattades beslut om att införa tidtabellstyrd färdtjänst i länet. Nu blir Hultsfreds kommun först ut och ska fungera som pilotkommun. – Den här typen av tidtabellstyrd färdtjänst finns inte sedan tidigare, säger Mattias Ask, trafikdirektör på KLT.

När regionen gick ut med denna nyhet för ett år sedan informerade man om att den tidtabellstyrda färdtjänsten införs för att bättre kunna samordna transporter, minska fordonsbehovet och därmed också minska kostnaderna.

Då var beskedet att införandet skulle påbörjas under hösten och vara klart under 2026. Allt har blivit förskjutet, men nu påbörjas satsningen.

Hultsfreds kommun blir pilotkommun och där införs nu tidtabellstyrd färdtjänst på vardagar mellan 09.00 och 14.00 från och med den 15 juni.

– Den här typen av tidtabellstyrd färdtjänst finns inte någon annanstans, men vi har ett nämndsbeslut på att successivt införa det i Kalmar län. Först ut är Hultsfreds kommun och eftersom det inte finns någon annanstans, så finns det ett intresse från andra regioner och kommuner att följa detta. Vi är själva intresserade och kommer följa detta nogsamt. Vi ska utvärdera och följa upp innan vi tar nästa steg, men på sikt är beslutet att vi ska införa det i alla kommuner, säger trafikdirektören Mattias Ask.

Att det blir just Hultsfred som är först ut har sina förklaringar.

– Skälet till att börja just i Hultsfreds kommun är att det finns 350 personer som har färdtjänsttillstånd. Det är en lämplig storlek att börja i, det är inte för få och inte för många. Det är en storlek på antal personer som gör att vi kan följa upp på ett bra sätt och se hur det faller ut. Generellt sett kommer vi införa tidtabellstyrd färdtjänst för att det ska vara möjligt för fler resenärer att åka med samma fordon, vilket ger färre transporter och en mer hållbar färdtjänst även ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Ser du några risker med den här förändringen?

– Vi har skickat ut information om förändringen till de här 350 personerna. Vi har även skickat ut tidtabellen som gäller och hur man gör för att boka färdtjänsten. Det är fortsatt så att den enskilde kunden som ska boka färdtjänst blir upphämtad på den hämtningsadress man anger och avsläppt på den adress man uppger. Man har en starttid och en ankomsttid. Sedan kan själva rutten se annorlunda ut, beroende på vilka fler som bokat in sig på samma tur.

"Såklart blir det en omställning"

Flexibiliteten kommer alltså minska.

– Det blir mer utpekat särskilda tider man kan boka in sig på, så är det ju.

Hur tror ni att det här kommer tas emot?

– Vi har haft samråd med pensionärsorganisationer tidigare och överlag har man varit positivt inställda, men såklart blir det en omställning. Det är en tidtabell man får boka in sig på, men i grund och botten är det samma tjänst man får. Man får en bra och trygg färdtjänst från punkt a till punkt b.

Hur mycket ska det här spara och kommer ni kunna minska antalet fordon?

– Vi har ingen uppdaterad beräkning på besparingseffekt, men vi kommer kunna se det bättre efter att vi infört det här i Hultsfreds kommun. Det är en av sakerna vi kommer titta på nu. På sikt är bedömningen att vi kommer kunna ha färre fordon totalt sett och det handlar om att öka samåkningen och få till det på ett bättre sätt. Vi har redan samåkning, men här ser vi möjligheten att jobba på ett annat sätt och öka samåkningen ytterligare. Därigenom blir det färre transporter och det kan innebära att vi kan minska antalet fordon.

Restiden kan påverkas

Samåkningen kan komma att påverka restiden.

– Det kan påverka, men jag vill ändå skicka med att det finns en grundtrygghet i att man blir hämtad och lämnad på samma sätt som tidigare. Det blir en tydlighet när färdtjänsten ska komma och även en förväntad tid man kommer fram. Sedan kan rutterna se olika ut beroende på vilka som resare. Blir ankomsttiden senare än man bokat för, så meddelar vi det och så gör vi även i dag.

När är tanken att implementera det här fullt ut i länet?

– Nu startar vi i Hultsfreds kommun den 15 juni och sedan ska vi ha en tät uppföljning. I oktober eller november ska vi fatta beslut om nästa steg och vilken kommun det blir härnäst. Vi kommer göra en nogsam uppföljning och förhoppningsvis har vi lärt oss en hel del till nästa kommun.

Men det blir en kommun i taget?

– Det har vi inte fattat beslut om, utan nu ligger fokus på ett bra införande och att följa upp det ordentligt. Det fattar vi beslut om i höst. Målbilden är att ha infört det här i alla kommuner till årsskiftet 2027/2028, men det kan bli så att vi inför det här i fler än en kommun åt gången framöver.

Vid övrig tid på vardagar samt helger kommer färdtjänsten inte vara styrd utifrån en tidtabell och således fungera likt tidigare.